打工妹變女首富　「女版郭台銘」王來春的傳奇人生

打工妹起家，吃苦當吃補
富士康於 1988 年在深圳設立首家工廠，並且招聘第一批 150 名員工，當年才 21 歲的王來春就是其中一員，職位是最低階的作業員。當時剛起步的富士康，工作環境不佳，衞生環境差，而且採取軍事化管理，長期處在加班狀態下，導致首批 150 名員工，逾半在一年內離職。不過王來春把吃苦當吃補，不僅沒有離職，更在富士康一做 10 年，一路升到課長的職位，雖然只是初階的管理階層，卻是最高職位的中國籍員工。
1999 年，32 歲的王來春決定離職自立門戶，拿著長期打工存下來的積蓄，創辦一家工廠，原本只是接小型代工訂單，生產低技術的電子接頭。但就像其他成功的山寨廠一樣，王來春的工廠越做越大，逐漸擴充規模及提升技術，於 2004 年和哥哥王來勝出資買下香港立訊，主要業務就是連接器，並在 2010 年於深交所上市。由於王來春一直與老東家保持良好的關係，持續拿下富士康訂單，間接打入全球電子大廠供應鏈，手握蘋果最新 Apple Watch 無線充電器的獨家供應權，現在已是全球最大的電子產品零件商之一。
崇拜郭台銘，辦公室高掛「郭董語錄」
工廠妹出身，只有初中學歷的王來春，為何能帶領立訊精密發展到現在的地位？王來春不諱言，自己能有今天的成功，主要來自學習郭台銘，特別是富士康的軍事化嚴格管理模式，幾乎被王來春百分百應用在立訊的企業文化上。據傳王來春的辦公室裡，高掛郭董語錄「走出實驗室，沒有高科技，只有執行的紀律」，工廠也能看到巨型的郭董標語，像是「錯誤並不可怕，可怕的是一再犯同樣的錯誤」等，曾有王來春的客戶笑稱，走進立訊的廠房感覺就像到了富士康，都有著濃濃的郭台銘風格。
事實上，王來春確實與她的偶像郭台銘有許多相似之處。作為首富，郭台銘同樣沒有亮眼的學歷，也不擅長技術，但憑藉著高超的管理能力，帶領鴻海成為全球最大的電子代工廠。另一方面，郭董不惜重金挖角、廣招人才的手法，王來春也習得精髓，對於具有技術專長的專才不吝禮賢下士、高薪挖角、充分授權，以彌補自己在技術上的不足。王來春曾對外表示，郭台銘最讓她感受深刻的一句話，就是「機會總是留給有準備的人」，這也是她為人處事的座右銘。
現在的王來春已不是 30 年前那個在富士康擔任作業員的打工妹，立訊市值超過新台幣 1.6 兆元，超越鴻海；王來春和哥哥王來勝（立訊共同創辦人）兄妹倆的身家超過 3500 億台幣，也贏過郭台銘。被外界稱為「女版郭台銘」的她，就連她的偶像郭台銘也曾公開稱讚，「富士康在中國大陸創造出很多億萬富翁，王來春是最具代表性的一位。」王來春憑藉著出身富士康的背景，靠著老東家的養分打穩基礎，讓立訊在短時間快速崛起、在市場站穩腳步，短短 3 年攻克 AirPods 、 AppleWatch ，甚至可能撼動郭台銘 46 年的霸業，取代台廠在蘋果心中地位，打工妹變女首富的王來春，還在繼續寫下屬於她的傳奇故事。