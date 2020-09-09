網傳中印河邊打群架　印媒刊照片證實：解放軍持關刀靠近

網路上流傳的影片被認為是中印雙方在 7 日槍響後，聚集於拉達克的加爾萬（ Galwan Valley ）河谷邊打群架。印讀媒體指出，中國軍方至少 40 名士兵在邊境與印度軍隊對峙，這些軍隊輩有木棍、魚叉，以及改良過的中國傳統武器。
《今日印度》（ India Today ）記者 Shiv Aroor 指出，中國解放軍在加爾萬山谷的照片看起來配備了帶尖刀的長棍，以及突擊步槍。印度網友回應「看來我們也得把中世紀（ medieval ）的武器拿出來了」，配上投石器、大象戰車、金剛杵以及指虎的圖片。
中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進則發文表示「解放軍有擊敗印軍的絕對把握，不會丟一寸土地！」強調，中國不是不敢開戰只是致力於和平發展。對於時隔 35 年兩國邊界首次傳出槍響，胡錫進表示「解放軍不開第一槍，但是一旦印軍率先向解放軍射擊，其後果一定是印度處在現地的軍隊被消滅。如果印軍膽敢升級衝突，將有更多印度軍隊被消滅」。
胡錫進還嘲笑「連打一場架都死 20 人，根本就不是解放軍的對手。沒錯，我們有點蔑視那些印軍的戰鬥力」。
《印度電視》（ India TV ）報導指，印度政府指週一（ 7 ）晚間 6 點左右約 50 名中國解放軍帶有敵意的接近位於 Mukhpari 峰的印度哨所，手持長矛和鋒利的武器。印方勸阻中國軍隊時，朝天空開槍約 10 至 15 發子彈威嚇。
中國西部戰區發言人張水利 8 日稱，印度軍方非法越過「實際控制線」進入班公湖一帶，並向交涉的中國邊防人員鳴槍示警。
報導引述政府消息人士指，解放軍可能計劃當晚重演 6 月 15 日拉達克東部事件，中印雙方當時爆發的嚴重衝突，中國軍隊被指控用狼牙棒、鐵棍偷襲，造成印度方 20 名名士兵死亡、多人受傷。中印雙方互相指責對方挑釁、越線。