瓶裝水公司掛牌上市　創辦人身家暴漲秒當半小時中國首富

綜合港媒報導，農夫山泉上市前一天發布公告，指香港 IPO 定價為上限 21.5 港元／股，募資 81.49 億港元。上市後，總股本約為118.9 億股，其中創始人鐘睒睒持股 84.4%，為最大股東。按照估算，鐘睒睒身價將隨「農夫山泉」上市飆升至5120億港元，
鍾睒睒同時也是中國「養生堂」的創辦者，旗下 A 股北京萬泰生物藥業股份有限公司 4 月上市，鍾睒睒持有 74.23％股權，鍾睒睒身價一度飆漲至 5120 億港元，超過馬化騰成為新的中國首富。
據美國研究公司 Frost＆Sullivan 統計數據，2019 年中國瓶裝水的零售額為 2017 億元人民幣，較 2014 年增長 70％，其中農夫山泉的市場份額超過 20％。據公開資料，農夫山泉1998 年憑藉吸引人的廣告標語「農夫山泉有點甜」聲名大噪，2012 年至 2019 年間，農夫山泉連續 8 年保持中國包裝飲用水市場占有率第一。
目前農夫山泉公司，產品包括飲用水、茶飲、運動飲料、果汁飲料等。2019 年各產品毛利率依次為 60.2%、59.7%、50.9%、34.7%。代表一瓶售價 2 元人民幣（約台幣 9 元）的飲用水，有 1.2 元的高毛利。因此被戲稱農夫山泉也是「大自然的印鈔機」。