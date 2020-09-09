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瓶裝水公司掛牌上市　創辦人身家暴漲秒當半小時中國首富

國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-09-09 12:08:07

▲（圖／翻攝自微博）
▲（圖／翻攝自微博）
中國瓶裝水龍頭「農夫山泉」8 日正式掛牌登陸港交所，開盤即大漲 85.12%，報 39.8 港元。董事長兼創始人鍾睒睒持股（ 87.45%）市值 3894 億港元，加上萬泰生物股權市值 868 億元，身家達 4086 億元（ 598 億美元），一度超越騰訊創辦人、中國首富馬化騰（ 568 億美元）。不過，鍾睒睒只當了「首富」約半小時，隨著股價漲幅收斂，成為中國第三富豪，排在馬化騰、馬雲之後。

綜合港媒報導，農夫山泉上市前一天發布公告，指香港 IPO 定價為上限 21.5 港元／股，募資 81.49 億港元。上市後，總股本約為118.9 億股，其中創始人鐘睒睒持股 84.4%，為最大股東。按照估算，鐘睒睒身價將隨「農夫山泉」上市飆升至5120億港元，

鍾睒睒同時也是中國「養生堂」的創辦者，旗下 A 股北京萬泰生物藥業股份有限公司 4 月上市，鍾睒睒持有 74.23％股權，鍾睒睒身價一度飆漲至 5120 億港元，超過馬化騰成為新的中國首富。

▲（圖／翻攝自微博）
▲農夫山泉水。（圖／翻攝自微博）
據美國研究公司 Frost＆Sullivan 統計數據，2019 年中國瓶裝水的零售額為 2017 億元人民幣，較 2014 年增長 70％，其中農夫山泉的市場份額超過 20％。據公開資料，農夫山泉1998 年憑藉吸引人的廣告標語「農夫山泉有點甜」聲名大噪，2012 年至 2019 年間，農夫山泉連續 8 年保持中國包裝飲用水市場占有率第一。

目前農夫山泉公司，產品包括飲用水、茶飲、運動飲料、果汁飲料等。2019 年各產品毛利率依次為 60.2%、59.7%、50.9%、34.7%。代表一瓶售價 2 元人民幣（約台幣 9 元）的飲用水，有 1.2 元的高毛利。因此被戲稱農夫山泉也是「大自然的印鈔機」。

關鍵字

中國 馬化騰 農夫山泉 鍾睒睒 瓶裝水

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