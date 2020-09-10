上流男躑酒瓶怒砸明星！泰國富少疑因這原因動粗

根據當地媒體報導，拉薩米給是泰國知名的美國、泰國混血兒，並且是公開出櫃的名主持人，在去年已和瑞典籍男友完婚。本月4日，拉薩米給在夜店和好朋友、同時是泰國性感女星的拉娜帕（Namwan Raknapak）聊天，被吉叻看到後萌生醋意，憤而拿起酒瓶向他身上砸。
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事發後，吉叻在個人社群平台發表道歉訊息，表示對於已發生的事情深感抱歉，並說明完全出自於衝動和誤會，願意致歉和承擔所有責任跟指責。而拉薩米給和他的律師已在5日前往芭達雅警局，並提出傷害證明，意圖控告吉叻，而當地警局正在尋找當晚的目擊證人並擴大偵辦中。
吉叻在泰國十分有名，因為他是清邁連鎖飯店集團的少爺，母親又經營航空設備器材銷售公司，自己也曾創業當過清邁酒吧Fabrique & Bar Rouge的老闆，後因故歇業，但他的社交圈仍十分活躍，且時常在社群平台曬照。從他的社群平台可以看到高級遊艇、餐廳、飯店、名牌服飾包包和政商名流合照。且因為他在泰國時常和明星傳出緋聞，即使不是明星，IG仍坐擁超過8萬的粉絲。
事發後，吉叻心情看似未受影響，7日仍出席慈善活動，晚上則大吃日本握壽司，並拍照打卡和粉絲分享海膽壽司。