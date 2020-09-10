金與正消失逾1個月！專家：若缺席10月黨慶代表出事了

綜合韓媒報導，金與正從 7 月底就消失在大眾眼前，至今已超過 1 個月。韓東國際大學國際政治教授朴遠建（音譯，Park Won-Gon）認為，近期北韓接連遭受洪水、颱風等天災，金正恩率同官員訪問災區，金與正卻都未公開露面，也沒有參與近 2 次的政治會議，相當不尋常，研判可能是因 6 月時脫北者在北韓邊境發傳單一事鬧大，金與正無法有效防範此類事件，必須為此事負責，所以「被消失」。
南韓國家戰略研究所外交與安全中心主任申範哲（音譯，Shin Beom-chul）則分析，由於先前金與正獲金正恩權力下放，結果其地位在南韓變相提升，北韓對此並不樂見。
此外，金與正的缺席也可能與北韓政策有關，先前因金正恩神隱，外界各種有關金與正是「第 2 號人物」、「下屆領導人」的揣測也甚囂塵上，若此類訊息傳入北韓，對金正恩的獨裁權力仍有不利影響，即便同為「金家人」，也不代表在權力鬥爭中就有絕對的優勢地位。
不過也有專家認為，金與正主要負責南韓和美國事務，但北韓最近致力於處理國內的洪水和颱風災情，所以金與正才沒有太多公開露面的機會。
申範哲並稱， 10 月就是北韓勞動黨成立 75 周年的慶祝活動，非常具有重要性，若到時金與正再度缺席，則代表可能已經出事。