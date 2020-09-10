被讚「39年來最和平美國總統」　川普獲提名諾貝爾和平獎

川普對被提名顯然感到非常高興，短短一個小時內至少轉發了 18 則推特感謝提名、支持他的議員、媒體記者。
挪威極右派議員泰布林吉德（ Christian Tybring-Gjedde ）在提名信中，泰布林吉德形容，和平協議將會使其他中東國家跟上阿聯酋的腳步，改變遊戲規則，讓中東成為一個合作、繁榮的地區。同時，川普讓大量美軍撤出中東的決策也大受稱讚，川普是 39 年以來首個沒有發動戰爭，或是讓美國參與國際武裝衝突的總統，上個有類似成就的是第 39 任總統吉米‧卡特（ Jimmy Carter，總統任期：1977 至 1981 年）。
泰布林吉德週三（ 9 ）向《福克斯新聞》（ Fox News ）表示，川普應該認可為中東實現和平打開大門，促進以色列、阿聯酋之間的和平協議，川普為建立國家之間的和平所做的努力，他的功績比其他大部分和平獎提名要來得多，比方說歐巴馬什麼也沒做。他補充，自己不是川普的大力支持者，委員會應該根據事實合結果來評判川普的成就，而不是根據他有時的舉止行事。
《福克斯新聞》指出，這不是川普首次被提名，2018 年在新家坡川普與朝鮮（北韓）領導人金正恩進行「川金會」之後也得到 2 名挪威議員的提名，而泰布林吉德也是其中之一。最後當年得獎者分別為剛果婦科醫生穆克維格（Denis Mukwege），以及亞茲迪族（ Yazidi ）人權運動家穆拉德（ Nadia Murad ）。
挪為諾貝爾委員會由 5 名國會議員任命組成，2020 年的和平獎提名候選至 9 月已有 318 位，預計至明年 10 月才會公佈得獎者。目前，挪威諾貝爾委員會沒有對任何候選人發表評論，根據規章這些訊息必須保密 50 年。