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被讚「39年來最和平美國總統」　川普獲提名諾貝爾和平獎

國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-09-10 09:49:33

▲以色列、阿拉伯聯合大公國（UAE）日前達成和平協議，美國川普政府在其扮演重要的斡旋角色。美國總統川普因此被提名2021諾貝爾和平獎。（圖／美聯社／達志影像）
▲以色列、阿拉伯聯合大公國（UAE）日前達成和平協議，美國川普政府在其扮演重要的斡旋角色。美國總統川普因此被提名2021諾貝爾和平獎。（圖／美聯社／達志影像）
美國總統川普昨（ 9 ）日，獲得挪威國會議員致函諾貝爾委員會提名 2021 年和平獎。提名信提到，由美國政府從中斡旋的《亞伯拉罕協定》（ Abraham Accord ）是中東地區 26 年以來首個和平協議，川普總統在其中扮演重要的角色。以色列和阿拉伯聯合大公國（阿聯酋）達成和平協議後，阿聯酋即宣布將與對方進行關係正常化。

川普對被提名顯然感到非常高興，短短一個小時內至少轉發了 18 則推特感謝提名、支持他的議員、媒體記者。

▲（圖／翻攝自川普Twitter）
▲川普轉發了大量推特，感謝被提名和支持者的鼓勵。（圖／翻攝自川普Twitter）
挪威極右派議員泰布林吉德（ Christian Tybring-Gjedde ）在提名信中，泰布林吉德形容，和平協議將會使其他中東國家跟上阿聯酋的腳步，改變遊戲規則，讓中東成為一個合作、繁榮的地區。同時，川普讓大量美軍撤出中東的決策也大受稱讚，川普是 39 年以來首個沒有發動戰爭，或是讓美國參與國際武裝衝突的總統，上個有類似成就的是第 39 任總統吉米‧卡特（ Jimmy Carter，總統任期：1977 至 1981 年）。

泰布林吉德週三（ 9 ）向《福克斯新聞》（ Fox News ）表示，川普應該認可為中東實現和平打開大門，促進以色列、阿聯酋之間的和平協議，川普為建立國家之間的和平所做的努力，他的功績比其他大部分和平獎提名要來得多，比方說歐巴馬什麼也沒做。他補充，自己不是川普的大力支持者，委員會應該根據事實合結果來評判川普的成就，而不是根據他有時的舉止行事。

福克斯新聞》指出，這不是川普首次被提名，2018 年在新家坡川普與朝鮮（北韓）領導人金正恩進行「川金會」之後也得到 2 名挪威議員的提名，而泰布林吉德也是其中之一。最後當年得獎者分別為剛果婦科醫生穆克維格（Denis Mukwege），以及亞茲迪族（ Yazidi ）人權運動家穆拉德（ Nadia Murad ）。

挪為諾貝爾委員會由 5 名國會議員任命組成，2020 年的和平獎提名候選至 9 月已有 318 位，預計至明年 10 月才會公佈得獎者。目前，挪威諾貝爾委員會沒有對任何候選人發表評論，根據規章這些訊息必須保密 50 年。

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川普 川普提名 諾貝爾和平獎 挪威議員 亞伯拉罕協定

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