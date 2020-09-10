習近平高喊「熱乾麵加油」！陸官員傻眼反應　台人全笑翻

中國8日舉辦「全國抗擊新冠肺炎疫情表彰大會」，中國國家主席習近平於台上致詞時發表破萬字的演說，而言及新冠疫情對武漢的影響時，卻突然天外飛來一句「全國人民都為熱乾麵加油！」，讓台下官員頓時發楞，過了數秒後才意識到習近平是以武漢當地名產熱乾麵來代稱，這才紛紛熱烈鼓掌，而消息傳回台灣後，就有不少網友看完影片後直呼「有夠熟悉」，聯想到幾位台灣的政治人物。

習近平參與中國抗疫表彰大會，並於會中表揚抗疫有功人員，中方更釋出習近平在台上的萬言講稿，不但自豪的表示政府只花了短短3個月就控制住疫情，讓人民的生活恢復秩序，更稱當局果斷決策，成功在疫情爆發的這8個月「有效遏制了疫情大面積蔓延，有力改變了病毒傳播的危險進程，最大限度保護了人民生命安全和身體健康」。

▲中國領導人習近平在大會發表了萬字致詞。（圖／翻攝自《人民日報》微博）

不過提及最初爆發疫情的武漢，習近平就向醫護人員、解放軍官兵、科學研發人士、新聞工作者等第一線人員致謝，語畢後卻突然吐出一句「千千萬萬志願者和普通人默默奉獻……全國人民都『為熱乾麵加油』！」，而從中國官媒《人民日報》的影片片段中可以發現，台下官員們並沒有抓住習近平刻意製造的話語空白，反而有不少人因為沒有意會到他以湖北地區小吃「熱乾麵」代替「武漢」，愣了好一會才想起來該熱烈鼓掌。

▲台下官員們先是愣了一下，這才反應過來立刻鼓掌。（圖／翻攝自《人民日報》微博）

習近平也繼續向眾人喊話，表示武漢、湖北人民「識大體、顧大局」，「自覺服從疫情防控大局需要，主動投身疫情防控鬥爭」，成功為阻斷疫情做出巨大的奉獻，更激昂的表示「『武漢必勝、湖北必勝、中國必勝』的強音響徹中華大地」。此外也向其他國家的支援致謝，更補上一句「向踴躍提供援助的香港同胞、澳門同胞、台灣同胞以及海外華僑華人，表示衷心的感謝」。

《人民日報》在微博上分享的這段影片曝光後，不少中國網友在紛紛在底下留言，用同樣的格式回覆「揚州炒飯為武漢熱乾麵加油」、「

」、「山西刀削麵給熱乾麵加油」、「重慶酸辣粉給熱乾麵加油」，掀起一波熱潮；台灣則有許多網友剛開始以為是惡搞影片，看完片段後全笑翻回應「好熟悉的話術阿」、「中國版的最強葉配王出現了」、「就跟我們要吃阿給，幫淡水加油一樣」、「今晚我想來點，招牌熱乾麵加油加韭菜」。（編輯：楊智傑）