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到聯合國戰力依舊！美控中害疫情蔓延　耿爽：簡直是恥辱

國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-09-10 11:56:13

▲中國外交部前發言人耿爽，近日在聯合國視訊會議上，公開指責美國代表有關中國應為疫情負責的言論。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國外交部前發言人耿爽，近日在聯合國視訊會議上，公開指責美國代表有關中國應為疫情負責的言論。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
中國外交部前發言人耿爽，日前正式宣布離開發言人一職，改往聯合國擔任常駐聯合國副代表，但依舊不改其「戰狼」作風。 9 日在聯合國安理會的視訊會議上，公開反駁美方有關中方應該對新冠疫情負責的言論，是「政治抹黑和惡意指責」，又呼籲美國政府該把精力用來保障美國人民的生命安全，而不是諉過於人。

綜合外媒報導，美國代表在會議中直指中方抗疫不透明、處置不當，導致疫情在全球蔓延，應負起相對的責任。對此耿爽則駁斥道，目前應該致力於國際合作，攜手應對疫情，但美國不僅嫁禍中國，還無端指責世界衞生組織，中方對此堅決反對、完全拒絕。

耿爽表示，新冠肺炎疫情發生後，中方本著公開、透明、負責任態度，及時採取有效的全面措施，才得以在短時間內控制住疫情；而且，中方也在第一時間就向世衞組織，以及包含美國在內的許多國家通報、分享疫情信息，並公布新冠病毒基因序列。

耿爽批評道，美國作為世界上醫療條件最發達、最先進的國家，現在卻有著全球最多的確診人數，而美國政府不集中精力抗疫，卻一直試圖轉移視線、嫁禍於人，簡直是個恥辱：「將疫情政治化、污名化、標籤化，自私自利、混淆是非、轉嫁責任、諉過於人，挽救不了生命，更不能控制疫情，最終只會搬起石頭砸自己的腳。」中方要再次敦促美國政府，確實負起責任，把時間和精力放在保障美國人民的身體健康和生命安全上。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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中國 耿爽 聯合國 新冠肺炎 駁斥

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