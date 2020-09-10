到聯合國戰力依舊！美控中害疫情蔓延　耿爽：簡直是恥辱

綜合外媒報導，美國代表在會議中直指中方抗疫不透明、處置不當，導致疫情在全球蔓延，應負起相對的責任。對此耿爽則駁斥道，目前應該致力於國際合作，攜手應對疫情，但美國不僅嫁禍中國，還無端指責世界衞生組織，中方對此堅決反對、完全拒絕。
耿爽表示，新冠肺炎疫情發生後，中方本著公開、透明、負責任態度，及時採取有效的全面措施，才得以在短時間內控制住疫情；而且，中方也在第一時間就向世衞組織，以及包含美國在內的許多國家通報、分享疫情信息，並公布新冠病毒基因序列。
耿爽批評道，美國作為世界上醫療條件最發達、最先進的國家，現在卻有著全球最多的確診人數，而美國政府不集中精力抗疫，卻一直試圖轉移視線、嫁禍於人，簡直是個恥辱：「將疫情政治化、污名化、標籤化，自私自利、混淆是非、轉嫁責任、諉過於人，挽救不了生命，更不能控制疫情，最終只會搬起石頭砸自己的腳。」中方要再次敦促美國政府，確實負起責任，把時間和精力放在保障美國人民的身體健康和生命安全上。
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