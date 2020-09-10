蔡英文強調捍衛民主價值　CNN：台灣決心建立反北京聯盟

CNN 分析指，蔡總統的演講雖然沒有明確提及中國，但從「捍衛民主的前線」可見台灣面臨的局勢，蔡總統的談話是在中國官媒一則報導後所發表，該篇報導警告「訪問台灣的外國官員以及在台營業的國際公司，可能會受到北京的制裁」。CNN 指，這是中國採取最新的行動，目的是遏止台灣在世界日益增長的地位。
CNN 報導，即使共產黨從未控制台灣，北京仍長期宣稱擁有台灣的完整主權，台灣是中國不可分割的一部分，多年來對台灣施加外交、貿易和軍事壓力，據信北京也介入台灣內部的政治。特別是在蔡英文 2016 擔任總統以來，來北京的壓力不斷加大，包括軍事行動干擾。國際社會上大多數國家都堅守中國的「一中政策」不將台灣是做一個國家，但在台灣內部，北京的壓力適得其反，目睹香港逐漸失去的民主自由，讓人們擔心中國的行動會使台灣變成下一個香港。
中國去年底爆發的 COVID-19 疫情，至今在全球尚未減緩，台灣因為敏銳地應對控制疫情，並同時使用醫療外交，像疫情嚴重的國家地區捐贈口罩。今年 5 月世界衛生大會（ WHA ）開會前，數十個國家表態支持台灣以觀察員的身份參與，雖然最終被北京阻止，但可見台灣在這次疫情中，大大提升了國際地位。
而 CNN 也不忘提及川普政府對台灣的支持，8 月衛生部長阿薩爾（ Alex Azar ）率團訪問，成為 1979 年以後訪台層級最高的美國官員。此外，近期驅逐艦行駛過台灣海峽、雷根總統期間 6 大對台承諾解密，保證無論北京如何施壓，美國對台軍售將持續進行。
這些舉動當然引起中國的不滿，外交部發言人華春瑩、官媒《環球時報》總編輯胡錫進，都對美國「干涉中國內政」表達強烈不滿，胡錫進甚至威脅訪問過台灣的官員可能將禁止入境中國，與台灣有聯繫的美國企業將會受到制裁。
除了美國，9 月初率團訪問台灣的捷克參議院議長韋德齊（ Miloš Vystrčil ）也受到中國外交部長王毅的強烈批評，除了指控韋德齊訪台是個人政治算計，還威脅捷克將承受「嚴重後果」。王毅在訪歐期間的言論，引起德國主流媒體譴責，德國外交部長馬斯（ Heiko Maas ）公開回應「威脅和恐嚇在歐洲沒有容身之處」。
CNN 報導指，「反北京聯盟」的引爆點是 9 月 4 日《人民日報》刊登的一篇文章「台灣是中國建立關係的試金石」（ Taiwan is a litmus test of partnership with China ），中國將台灣問題視作其外交的底線，和了解「底線」的國家建立合作關係，一些國家試圖與中國保持關係又和台灣「勾結」，難以成為中國真誠的朋友。
總統蔡英文在 8 日的演講中表示，「印太等區域理念相同的國家和民主友人應討論一個架構，以持續合作維護戰略秩序，嚇阻片面侵略的行為。我們需要一個鼓勵合作、透明的戰略秩序，透過對話而非戰爭威脅來解決問題。我們需要一個既能避戰，又能清楚傳達我們決心捍衛民主的戰略」。她清楚的表示，台北將 COVID-19 疫情視為這座島嶼的分水嶺，未來疫情會退去，但她相信為打造一個自由、開放、繁榮區域所集結的凝聚力，將持續驅動未來的發展。
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