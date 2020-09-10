南韓確診減勢停滯　安心醫院爆群聚感染

韓國疫情再起，單日新增確診數一度增至400多例，韓聯社報導，近來雖已明顯下降，但連續8天都維持在100多例，防疫當局認為減勢並不明顯，在是否延長實施全國第2階段、首都圈第2.5階段社交距離規範的問題上陷入兩難。
截至今天凌晨零時新增的155例，包括141例社區感染及14例境外感染，首爾、京畿道、仁川等首都圈地區雖仍占社區感染大宗，但降至100例以下，反而是首都圈以外的大田、忠清南道、光州等地區持續出現確診案例，單日新增確診數始終維持在2位數。
這波疫情重災區首爾市最近一天新增48例，連續2天維持在40多例，先前爆發大型群聚感染的愛第一教會及光復節集會都沒有出現新案例；不過，被列為國民安心醫院的塞布蘭斯醫院出現群聚感染事件，再度引起當局憂心。
國民安心醫院是指有分隔出呼吸系統疾病患者專用治療區域，避免一般患者感染武漢肺炎的醫院。
塞布蘭斯醫院營養組先前接觸過的外部合作廠商員工出現疑似症狀，醫院相關人員採檢後10人確診，復健病房也出現確診者，目前已有17人確診，包括病患、家屬、看護、護理師等。
韓國至今累計確診2萬1743例，346人病歿，重症患者增加15例至169例。（譯者：廖禹揚/核稿：蔡佳敏）1090910