王金平將率團出席海峽論壇　陸委會：不排除事後了解情況

對於王金平前院長將出席海峽論壇，邱垂正表示，王前院長此行的交流內容，是否將見到中國中央政治局常委汪洋，以及相關主張等問題，應由國民黨向台灣人民說明，陸委會不排除事後向王前院長了解狀況。
邱垂正強調，政府一貫立場堅定支持「對等尊嚴、合乎規範、不涉及政治前提」的兩岸交流。對海峽論壇的相關規範都是延續過去多年以來的政策，陸委會將基於主管機關的權責提醒，不在禁止範圍內的個人、團體交流應注意的規範。從事兩岸交流的人應了解到當前兩岸關係複雜、敏感，參與此種具統戰性質的海峽論壇應注意台灣的主流民意、社會觀感。
邱垂正表示，陸委會主委陳明通確實有致電王前院長，說明參與論壇的相關規範，並非針對個人、沒有更多的聯繫。
除了王金平前院長率團，陸委會表示目前僅收到前金門縣副縣長吳成典申請赴陸參加海峽論壇，其他地方政府尚未提出申請。陸委會引述兩岸條例第九條、第四項，政務人員、各縣市首長及直轄市長、涉密人員，以及政務官，若未依規定提出申請，將會依罰則懲處至少 200 萬以上。邱垂正表示，過去這 4 類人員都會向內政部提出申請，因此不至於發生被處罰的情形。
另外，對於近期中國軍機多次騷擾台灣周邊海域、西南空域及緊張局勢，邱垂正回應，維護兩岸和平是雙方的責任，陸方多次騷擾已引發台灣民眾的反感及國際的疑慮，呼籲中共當局切勿誤判情勢、刻意挑釁台灣有堅定的信念及決心、捍衛我們國家的主權以及自由、民主的生活方式。