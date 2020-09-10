傳字節跳動正與華府談判　避免出售抖音全部的美國營運權

《華爾街日報》 9 日引述消息人士報導稱，避免全面出售抖音美國業務的討論，其實一開始就存在，不過近日中國政府又公布新的法規修訂，要求中國企業出口重要技術，必須得到中國政府批，導致收購案陷入兩難。
報導指出，目前雙方仍在考慮幾個選項，知情人士透露，即使無法全部出售，也有可能透過讓抖音進行某種重組，例如讓美國的合作夥伴加入，由他們保障數據安全並持有少數股權等等，希望能讓美中雙方的監管機構都滿意，但目前並不知川普政府是否會接受這類提案。
目前收購案主要有 2 大競爭者：微軟（ Microsoft ）與零售巨擘沃爾瑪（ Walmart ）的合作聯盟，以及軟體公司甲骨文（ Oracle ）。然而，北京在 8 月底調整了《中國禁止出口限制出口技術目錄》，限制包括數據分析及人工智能（ AI ）等技術出口，使抖音的收購談判旁生枝節；目前主要的關鍵，在於收購案是否能包含公司特有的資料運算法，若是無法包含，則將導致抖音的吸引力和收購價值降低。
川普政府先前以國家安全為由，下令字節跳動必須在 9 月 20 日以前，就出售抖音美國業務一事下最後的決定，否則必須在 9 月 29 日前關閉抖音美國業務。此外，所有出售抖音美國資產的相關交易也必須在 11 月 12 日前完成。