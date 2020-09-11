杜絕雙重票價！泰國擬推「旅遊卡」護外國人權益

泰國觀光業受疫情打擊嚴重，官方為復甦經濟推出「旅遊振興計畫」，將投入2千8百萬美元補助觀光客以刺激民眾出門旅遊。這項計畫將不會使沒有入籍之外國居民受惠，不過，泰國政府承諾將改善前陣子鬧得沸沸揚揚的「雙重票價」現象，以維護外籍居民之權益。





前陣子，有長期旅居泰國的老外在臉書成立社團，揭露泰國許多地方攤商、旅遊景點皆有「雙重票價」模式，對「外國人」收取價差數倍以上的票錢，不論是觀光客或居民，都會被要求以外國人價錢收費，引起許多老外共鳴，紛紛呼籲政府正視此問題。

對此，泰國觀光局長育他薩（Yuthasak Supasorn）日前宣布，將介入要求國家公園、野生保育園區及其他著名旅遊景點廢除外國人票價模式。根據曼谷郵報報導，泰國觀光局提出，政府將提供外國居民一張「旅遊證件」用以區分外籍居民和觀光客，居住在泰國的老外可在旅遊時出示這張證件，便可以「當地人」票價計費。不過，此計畫針對居住於泰國的外籍居民而設計，國際觀光客仍可能被收取較貴的票價。





觀光局表示，將與相關部會一同協商執行細節，政策推行後便將永久執行，而不僅限於疫情期間。育他薩表示，此方案將幫助外籍居民省下錢，並投入到其他地方，更能刺激國內旅遊復甦。他說：「我們必須將老外與當地人平等對待，而不要帶有歧視」。





根據泰國官方統計，目前居住於泰國的外籍人士以中國人、日本人、韓國人居多。



