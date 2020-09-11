不會延長TikTok出售最後期限　川普：不是賣掉就是關掉！

川普在安德魯斯空軍基地（ Joint Base Andrews）直言「我們就等著看會發生什麼事，（ TikTok ）不是出售就是關掉。」並堅定表示絕不會延長 TikTok 出售的最後期限。
「最後期限」有 15 日和 20 日之說，是因為川普曾經表示希望在 9 月 15 日之前完成交易，但 8 月簽署的命令則是要求公司在 9 月 20 日之前採取行動。在《國際緊急經濟權力法》（ International Emergency Economic Powers Act ）的授權下，總統有權在威脅國家利益的情況下，做出反應規範國際貿易。《彭博社》（ Bloomberg ）預測 20 日川普政府可能依照該法應對 TikTok 案。
川普政府近期不斷強調這款中國公司字節跳動（ ByteDance ）開發的短影片 App 可能造成的國家安全疑慮，從禁止政府職員、美國軍人使用，川普 8 月簽署行政命令進一步擴大禁令，要求其出售在美業務，同時限制美國企業與 WeChat 母公司騰訊、字節跳動往來。
TikTok 也就這項行政命令對川普政府發出訴訟，指川普政府會損害大量美國用戶、影響上萬個在美國的工作機會。根據數據分析公司 Sensor Tower 統計，2020 年前三個月 TikTok 的下載量為 3.15 億，雖然 TikTok 表示，這些數據儲存於中國境外且公司不會將其交給北京，但批評者仍擔憂，這些美國用戶的數據可能會被中國政府使用。
目前最具潛力的美方買家，包括微軟（ Microsoft ）、甲骨文（ Oracle ）、推特（ Twitter ），零售業者沃爾瑪（ Walmart ）日前也傳出將與微軟合作，一同收購 TikTok。字節跳動目前仍持續與美國政府協商出售案，《 CBNC 》指出雖然期限將近，但這場交易仍有很多變數，包括潛在的競爭者，以及中國最近祭出的法令限制科技技術出口，都可能帶來變數。