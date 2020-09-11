中印外長會晤緩邊境衝突　達5點共識：雙方軍隊保持距離

根據中國《人民日報》中印雙方達成 5 點共識：
一、兩國外長同意雙方應遵循兩國領導人達成的關於發展中印關系的一系列重要共識，包括不讓兩國分歧上升為爭端。
二、兩國外長認為，邊境地區當前形勢不符合雙方利益，兩國邊防部隊應該繼續對話，盡快脫離接觸，保持必要距離，緩和現地事態。
三、兩國外長認為，雙方應恪守現有邊境事務協議和規定，維護邊境地區的和平與安寧，避免采取任何可能使事態升級的行動。
四、雙方同意繼續通過中印邊界問題特別代表會晤機制保持溝通，繼續開展中印邊境事務磋商與協調工作機制磋商。
五、兩國外長同意，隨著局勢緩和，雙方應加快完成新的建立互信措施，維護和增強邊境地區的和平安寧。
外國媒體注意到中國官媒《環球時報》在中印外長會晤前發表的尖銳社評，文章說「中方必須充分準備在外交交涉失敗時採取軍事行動，前線部隊必須能夠應對緊急情況，並隨時準備戰鬥」，並指責印度對 1962 年的衝突抱有怨恨，稱中國過去太關心印度的尊嚴了，他們（印度）都忘了自己是誰。
《印度 TV 》（ India TV ）報導，兩國在星期四（ 10 ）晚上於在上海合作組織（ SCO ）會晤期間，外交部長蘇傑生和他的中國外交部長王毅舉行的會談中達成共識，新聞聲明，強調了雙方在兩國部長的「坦率和建設性」討論中達成了一致。