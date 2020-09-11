泰國首間性愛博物館和咖啡廳　只為傳達正確性觀念

40歲多的老闆瓦迦納辛（Watjanasin Charuwattanakitti）才剛經營綠燈籠咖啡不久，但他創辦理念主要是希望能傳達正確性觀念給年輕人，「希望人們可以多談『性』，它不應該是一個不能討論的主題。」
事實上，相較於西方國家會坦然研究性教育和談及性話題，在亞洲多數地區，「性」被貼上錯誤和羞於提及的標籤，但在古代，性事是天經地義的事。老闆說，例如多座雕像都在歌詠「性」，古人信任蛇是男性代表，而女生則是青蛙，民眾會殺蛇和青蛙祭拜，從性衍生的信仰是自然而然出現在日常之中。
在Kamavijitra博物館中的展品多達四五百件，不少男女交歡的雕像、畫作和意念，綠燈籠咖啡聽同樣承襲這理念，並非是賣色情以博取社會大眾眼球，而是希望參觀的人都能去了解「性」的歷史、觀念、方式和建立良好的心態。不過前者需要參觀者預約，且必須管理者親自帶參觀者介紹；而咖啡廳相對而言比較開放，掛著綠燈籠，象徵泰國古代妓院是合法且要繳稅的，有乖乖繳稅的妓院就會在門口掛著綠燈籠表示正派經營。
走進咖啡廳，就會發現性這件事變得十分「正常」，人人都在談論，也都在觀看，如果有任何好奇之處，都能獲得相應的答案。不過，目前實際會前往性愛博物館和綠燈籠咖啡廳的人以藝術系學生或外國遊客居多，在地人反而不常前往。在「性」這件事普及化之前，經營者們都會努力推廣和傳達理念。
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