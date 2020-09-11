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蔡英文陳建仁唐鳳登年度人物　美媒《連線》讚台灣防疫

國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-09-11 16:42:02

▲美國知名雜誌《連線》（ WIRED ）9/9公布2020年「讓世界變得更好的」25組人物。（圖／翻攝自《連線》WIRED）
▲美國知名雜誌《連線》（ WIRED ）9/9公布2020年「讓世界變得更好的」25組人物。（圖／翻攝自《連線》WIRED）
自 2019 年底中國爆發新型冠狀病毒（ COVID-19 ）、世界衛生衛生組織 3 月宣佈疫情進入全球大流行至近約半年，全球累計至少 2817.6 萬人感染、90.9 萬人因此死亡。美國知名雜誌《連線》（ WIRED ）9 日公布今年「讓一切變得更好的人」（ People Who Are Making Things Better ）共 25 組人物，其中也包括總統蔡英文、前副總統陳建仁以及行政院政務委員唐鳳。

今年爆發 COVID-19 疫情大大衝擊整個人類社會，美國《連線》編輯寫道，法國哲學家沙特（ Jean-Paul Sartre ）會說「他人即地獄」（ Hell is other people，法原文：L'enfer c'est les autres ），是因為沙特沒有經歷過 2020。他人是我們距離「物種滅絕」之間唯一的存在的事物，不僅是躲在醜醜的口罩之下的人們，還有世界各地的專家、發明家都在引領潮流。科技、科學、食品、文化和政治，無所不及的人們不畏懼災難，只為所有人致力於讓世界變得更美好。

《連線》介紹，蔡英文是台灣第一位女總統，而她的副手陳建仁是一位流行病學家，加上一個跨性別、信奉無政府主義的數位政委唐鳳， 3 人一同抵抗新冠病毒入侵台灣。他們透過果斷的決策，例如提前實施旅遊禁令、社交距離以及推出實時口罩取得應用程式，在防疫上取得優秀的成績。

但文章也認為，台灣傑出的防疫成果，真正成功的秘訣可能是從 2003 年的 SARS 中汲取慘痛的教訓，以及人民對於政府機構的信任。除了蔡英文總統等人，上榜的還有美國防疫專家弗奇（ Anthony Fauci ）、Zoom 視訊平台創辦人袁征、蘋果執行長庫克（ Time Cook ）等。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

美國連線 讓世界變得更好 台灣防疫 新冠肺炎 陳建仁 蔡英文

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