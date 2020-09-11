解密6保證　美國法學專家：沒有接受台必須是中國一部分

美國在台協會（ AIT ）8 月 31 日解密美國前總統雷根時期提出的〈六項保證〉，強調此為美對台、美對中政策的基本方針。中國外交部、國台辦強烈譴責 AIT 的行為損害中國主權完整，對此，前美國亞太事務專家、法學教授等認為，美中雙方對 1982 年 8 月 17 日的公報存在解讀差異，美方在台灣問題強調的是「和平解決」，而非台灣「必須」是中國的一部分。



