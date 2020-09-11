解密6保證　美國法學專家：沒有接受台必須是中國一部分

美國在台協會（ AIT ）8 月 31 日解密美國前總統雷根時期提出的〈六項保證〉，強調此為美對台、美對中政策的基本方針。中國外交部、國台辦強烈譴責 AIT 的行為損害中國主權完整，對此，前美國亞太事務專家、法學教授等認為，美中雙方對 1982 年 8 月 17 日的公報存在解讀差異，美方在台灣問題強調的是「和平解決」，而非台灣「必須」是中國的一部分。
《美國之音》報導，美國政府接連解密雷根總統 1982 年對台〈六項保證〉，以及美國與中國 8 月 17 日發布的公報中對台軍售的立場。電報內容顯示，由於雙方出現意見分歧，因此只能各自表述立場未有對涉台議題達成協議。
前美國國會研究處（ Congressional Research Service ）亞太安全事務專家簡淑賢（ Shirley Kan ）表示，中國駐美使館應該要被提醒，中方曾承諾將遵守「爭取和平解決台灣問題」因此美國在公報中的聲明，都是以中華人民共和國宣示的和平方針作為前提。
對於中國外交部趙立堅批評，美國對台軍售 66 架 F-16V 戰機嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報（特別是八一七公報），霍夫斯特拉大學法學教授古舉倫（ Julian Ku ）表示，中國認為美國在 1972 年接受了一中原則，但 1982 年的〈六項保證〉表明，美國並沒有完全接受中國的立場。
古舉倫分析，如果「一中原則」代表的是台灣必須是中國的一部分，那美國從來沒有接受中國的立場。美國的看法是，同意台灣可以是中國的一部分，但那必須基於台海兩岸人民的共識、決定，並且只能通過和平的方式。所以，美國對「一個中國」的意義和中國存在歧異，是此問題的核心。中國認為美國違反了某些事情，但美國並不認為如此。
古舉倫稱，各個時期的美國政府，都有過試圖在私底下清楚表明他們與中國的不同立場，不過美國會淡化這類的分歧，讓美中關係得以運行，也就是說，美國不與中國爭辯，但也不接受中國立場。