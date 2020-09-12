華爾街日報：拜登對中政策強硬　與川普大為相似

（中央社華盛頓11日綜合外電報導）華爾街日報報導，美國總統大選無論孰能勝出，有一件事明確無疑，即美中關係已發生重大轉變，美國可能繼續維持對中強硬路線。
美國過去數十年來採取廣泛促進美中關係的政策，但總統川普過去4年來打破了這項政策。民主黨總統候選人拜登的幕僚表示，如果拜登當選總統，他將繼續採取對中強硬路線。
川普長年秉持貿易鷹派立場，他的政府將中國視為日益強大且時常欺騙的競爭者，已對2/3自中國進口的商品加徵關稅，已採取行動限制中國在美投資，並且施壓盟友避用中國科技。
拜登的顧問指出，他們與川普政府有同樣的評估，皆認為中國是破壞性競爭對手。這意味即便明年1月美國政府更迭，美中摩擦仍將激烈。
前美國國務院亞太助卿、現任拜登競選團隊高級顧問康貝爾（Kurt Campbell）表示：「我認為民主黨內部普遍承認，川普對於中國掠奪性行為的論斷大致準確。」
拜登的幕僚提及，他們將擴大美國政府支持的行動，以在戰略性高科技領域展開競爭，例如人工智慧、量子計算及下世代5G無線網路標準。這些政策意在遏制中國的經濟實力及影響力，並降低美中互賴。
如果拜登當選總統，他可能會維持川普實行的關稅。拜登雖然批評川普的貿易戰是自我毀滅，但他的競選團隊拒絕保證定會取消這些關稅，僅稱會重新評估。
華府政壇已達成新共識，不再認為中國走向採行西方政經體制的道路，而是將中國視為威權主義敵人。這些敵意不僅因為貿易，同時也源於中國對香港的打壓及對新疆維族的壓迫。
美國智庫「外交關係協會」（CFR）會長哈斯（Richard Haass）指出：「無論孰能勝出，美國對中政策在未來5年間，將比過去5年還要強硬。中國已經改變，美國對中看法也已改變。」
美國皮尤研究中心（Pew Research Center）今夏調查顯示，73%的美國民眾對中國觀感不佳，只有22%的人對中國有好感。在2011年，51%的民眾對中國持正面觀感，36%的民眾持負面觀感。
然而，兩位總統候選人也在策略及表達上釋出不同訊號。拜登的顧問駁斥部分川普支持者的言論不切實際，這些支持者認為，美中間新冷戰類似於昔日美蘇僵局。
拜登表示，相較川普而言，他會與盟友進行更緊密合作，協調全球性行動對北京施壓；若川普與其他國家合作，而非同時與歐洲、加拿大、墨西哥、韓國及日本展開貿易戰，他的相關措施成效將高出許多。
拜登指出，他的中國政策將包括對促進民主與人權的更高度重視。他認為，這能讓美國於價值上在全球與中國展開競爭，而非僅是商業，這是川普淡化的傳統美國政策框架。（譯者：陳正健/核稿：楊昭彥）1090911