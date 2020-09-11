加州野火燒紅整片天空！專家曝「難解原因」：10月恐更慘

美國西部近日野火蔓延，火勢凶猛滔天，加州舊金山的天空都被染成橘紅色，宛如一片末日景象，嚇壞許多網友。據了解，目前野火蔓延的面積已經超過9300平方公里，造成至少12人死亡。更有專家表示，10月加州會吹起焚風，到時可能進一步惡化野火災情。
關於這次的野火，俄勒岡州州長布朗（Kate Brown）在記者會上表示，這是由野火造成的「俄勒岡州史上最嚴重的人命與財產損失」；《CNN》也表示，這次的火勢是加州史上第2大的野火，舊金山有居民聲稱被橘紅色的天空嚇到了，「太不真實了。我醒來以為這是火星的天空！」
陸媒《界面新聞》報導指出，由於加州10月通常會吹起來自內陸荒漠的聖塔安那風，恐會進一步惡化野火災情。事實上，加州有紀錄以來最嚴重的20起野火災情，有6起都發生在今年。
為什麼今年野火特別難以控制？有專家認為，自2010年開始至2017年的乾旱期，讓加州森林內累積了大量枯木，這些枯木近年都成為野火一發不可收拾的材料。再來，氣候變化當然也脫不了關係，氣溫逐漸升高，也容易促進野火爆發。另外，由於疫情的關係，今年春天一些本應執行的森林清除工作被擱置，這可能也是造成如今野火竄燒特別嚴重的原因。最後，森林大火本是自然現象，過去原住民經常「以火制火」，就是通過人為放火來減少自然發生野火的機率，但現在這個方式受到許多環保人士的責難，導致當地政府難以施行。（編輯：倪浩軒）