加州野火燒紅整片天空！專家曝「難解原因」：10月恐更慘

美國西部近日野火蔓延，火勢凶猛滔天，加州舊金山的天空都被染成橘紅色，宛如一片末日景象，嚇壞許多網友。據了解，目前野火蔓延的面積已經超過9300平方公里，造成至少12人死亡。更有專家表示，10月加州會吹起焚風，到時可能進一步惡化野火災情。





▲加州最近多災多難，遭受疫情和野火雙重夾擊。（圖／美聯社／達志影像）