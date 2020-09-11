印度男誤訂一卡車的米　驚人結局曝光網友笑翻

The China Post報導，一位印度作家於上週四在推特上分享一段姐夫誤訂一大卡車的米的故事，逗樂許多網友。Shiv Ramdas在推特PO文透露，他的姐夫（稱他為BIL）對於每天必須出門買米感到厭倦，決定一次買大份量。





▲印度作家於上週四在推特上分享一段姐夫誤訂一大卡車的米的故事，逗樂許多網友。（圖｜翻攝自推特）

這則趣聞引起推特網友熱烈討論，有網友表示自己正在接受癌症化療，但這則故事讓她笑了。另一位網友也提問究竟卡車到底多大；對此，一位熱心的網友貼心的附上卡車大小，幫助其他人瞬間理解這次的烏龍多大。