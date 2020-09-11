印度男誤訂一卡車的米　驚人結局曝光網友笑翻

The China Post報導，一位印度作家於上週四在推特上分享一段姐夫誤訂一大卡車的米的故事，逗樂許多網友。Shiv Ramdas在推特PO文透露，他的姐夫（稱他為BIL）對於每天必須出門買米感到厭倦，決定一次買大份量。
當下決定實施這自以為「聰明」的解決辦法，然而，他隔天一早看到大卡車載著無數袋的米，完全笑不出來。看到這幅景象，BIL的妻子也就是Ramdas的姊姊想當然非常不滿意，於是BIL與卡車司機漫長周旋談判之路就此開始。起初，BIL要求司機把整車貨物載回去遭拒，雙方也無法聯繫上貨倉老闆解決問題。
漫長的談判中BIL遞了一根菸給卡車司機；然而，由於BIL先前告知妻子他已戒菸成功，此舉讓妻子更不滿意。爾後，BIL和卡車司機終於連絡上一位名叫Manu的負責人幫忙解決問題。Manu與兩位通電後，仔細聆聽雙方的故事。
然而，Manu最後還是決定親自到現場才能好好地化解問題。Ramdas表示，Manu到場後，雙方開始協商，這次BIL表示，「他可以拿10袋米，但Manu會想要一瓶威士忌嗎？」
經討論後，Ramadas向38.5萬推特粉絲爆料最後談判結果為23包米、一瓶朗姆酒和一瓶給卡車司機的威士忌。這則趣聞引起推特網友熱烈討論，有網友表示自己正在接受癌症化療，但這則故事讓她笑了。另一位網友也提問究竟卡車到底多大；對此，一位熱心的網友貼心的附上卡車大小，幫助其他人瞬間理解這次的烏龍多大。