反制美國！中國宣布：限制美方駐中港外交人員之行動

美中緊張關係持續升溫，繼美國先前限制中國駐美外交官的活動之後，中國也在昨( 11 日)宣布採取反制，限制包括美駐中國與駐香港領事館在內的外交官員行動，但具體措施細節則未明言。
中國外交部發言人趙立堅 11 日就著美國國務院對中國駐美使領館及其人員活動採取限制措施一事發表聲明，聲稱去年 10 月以來，國務院就對中國駐美使領館及其人員在美正常履職多次出台限制措施，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，也干擾了美中關係和雙邊正常交往。
趙立堅指出，為敦促美方及早撤銷其錯誤做法，中方已於近日發出外交照會，對美駐中國使領館，包括美駐香港總領館及其人員的活動，採取對等限制，有關措施涉及美駐中國使領館，包括美駐香港總領館的高級外交官及其他所有人員。
趙立堅並強調，中方上述的舉措只是對美方錯誤行徑作出的「正當、必要反應」，中方將繼續支持兩國各界的正常交流與合作，中國駐美使領館將繼續與美國各界保持正常交往；再次敦促美方立即糾正錯誤，撤銷限制中國駐美使領館及其人員活動的無理做法，中方也將繼續根據美方行動作出對等回應。
美國務卿蓬佩奧（ Mike Pompeo ）日前宣布，對中國駐美外交官實施新限制措施，包含禁止中國外交官在未經美國政府允許下，參訪大學校園及與當地官員會面；以及未經允許，中國大使館及領館在使館外不得舉辦 50 人以上的文化活動等等。蓬佩奧當時指出，這些對中國的外交限制，只是基於兩國關係要達到「互惠」。
除了限制美國駐中港外交人員行動，趙立堅也在例行記者會上，誇讚曾公開力挺香港警察的《花木蘭》女主角劉亦菲是「好樣的」，重申新疆事務和香港事務純屬中國內政，任何外國政府、組織和個人都無權干預。
趙立堅並反駁蓬佩奧稱中共利用疫情削弱民主的說法，回應：「民主不只屬於美國。美國有美國的民主，中國有中國的民主。不管什麽樣的民主，都要回答疫情這個考卷。蓬佩奧之流根本代表不了美國人民，他只代表美國少數統治階層以及它背後的利益集團。無論美方個別政客怎麽自吹自擂，在事實面前都只會淪為笑柄。」