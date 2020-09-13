戰狼外交受挫！王毅東協會議批美　越南打臉：歡迎美軍

東南亞國協與主要合作夥伴，包括中國與美國，自 9 月 9 日開始進行為期 4 天的視訊會議。中國外交部長王毅在會議中批評，美國出自政治需要，介入東亞地區領土和海洋爭端，不斷炫耀武力，強化軍事部署，正在成為南海軍事化的最大推手。美國干擾中國和東盟國家協商解決爭議的努力，挑動地區國家對立對抗，正在成為損害南海和平的最危險因素。
王毅強調，中國對南海諸島的主權和主權權利有著充分歷史和法理依據，致力遵守《聯合國海洋法公約》在內的國際法。然而，早在 2016 年，海牙南海仲裁法庭就否定中國「九段線」的歷史權利，並指責中國在南海填海造島的行為與公約簽約國的義務不符。
越南外交部長范平明（ Pham Binh Minh ）在發言時強調與支持與美國合作的立場，等於直接給王毅難堪。范平明表示，南海安全長期存在多種因素，威脅穩定，安全，安全以及航行和航空自由。《日經亞洲評論》指出，這顯然是在批評北京在南海不斷擴張的活動。
范平明表示，東亞國協堅持自我克制的立場，對 1982 《聯合國海洋法公約》的支持，希望和平解決爭端，透過促進對話，加強建立信任，非軍事化並避免使局勢進一步複雜化。強調越南邀請並歡迎美軍來到南海維護自由和和平。