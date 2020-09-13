12港人送中被委任官派律師　中駐港公署要求美國停止介入

週六（ 12 ）遭到扣押的 12 名香港人家屬，在立法會民主派議員朱凱迪、涂謹申的協助下舉行記者會。遭到拘留的鄧棨然的母親在會中聲淚俱下，表示很擔心現時生死未知的兒子，鄧棨然患有氣喘、皮膚病，希望港府能夠協助讓兒子盡快回港。
另一名被拘留人士李子賢的母親表示，已經委託一名內地律師並帶同「公證書」到看守所，但仍然被拒絕與兒子見面，（中國）當局稱李子賢已經委託「官派律師」。李子賢母親說，自己不相信官派律師，也不認為李子賢會委任官派律師。
立法會議員涂謹申質疑，中國官派律師主要是因為被拘留人士沒有錢或是其他原因找不到律師，但這些情況都沒有發生在港人身上，令人質疑 12 名被拘留人士在中國內地的法律權益不受保障。
香港入境處 12 日表示，據了解 12 名港人現時身體狀況良好，且已聘請内地律師代表。對於家屬的需求及求助，入境處回應已發出相關證明書，或協助家屬轉交書面訴求傳達給（中國）內地機關。
美國國務卿蓬佩奧（ Mike Pompeo ）12 日聲明表示，美國深切關注12名香港民主社運人士於廣東省被扣押，質疑特首林鄭月娥對保障公民權利的承諾，並呼籲中國當局，確保被捕人士得到正當法律程序的對待。
對此，中國外交部駐港公署 12 日回應，強烈不滿和堅決反對美國個別政客，就案件指手畫腳、說三道四，要求美國政客立即停止插手香港事務、干涉中國內政。中國是法治國家，中國司法機關依法辦案，依法保障犯罪嫌疑人各項合法權利，嚴格按照「一國兩制」原則處理涉及內地和香港的案件，美方無權置喙。
中國外交部駐港公署批評，美國自身經濟社會問題不斷，個別政客不務正業，對其他國家內部事務表現出異乎尋常的「關心」，橫加干涉，嚴正要求美國政客遵守國際法和國際關係基本準則，擺正自己的位置，管好自己的事情。
12港人 港區國安法 深圳鹽田看守所 官派律師 中國外交部駐香港公署