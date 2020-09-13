海峽論壇這人來求和？央視再發時評急滅火：歡迎王金平

中國官媒《央視》主持人李紅 10 日在節目上稱，前立法院長王金平率團參加海峽論壇是當民進黨的信使「向大陸求和」，引起議論，影片遭到下架並在隔日（ 11 ）改口稱「王金平率團訪大陸有助兩岸交流」。李紅的「求和說」掀起的風波不斷，央視今（ 13 ）日再度發表評論想滅火，歡迎王金平率團出席海峽論壇，論壇值得兩岸同胞愛護珍惜。





▲《央視》主持人李紅的個人節目「李紅影像手記」中，字幕以「這人」稱呼王金平前院長。（圖／翻攝自影片）

▲央視發表時評，表示歡迎王金平率團參與海峽論壇。（圖／翻攝自央視／人民日報）