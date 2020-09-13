海峽論壇這人來求和？央視再發時評急滅火：歡迎王金平

中國官媒《央視》主持人李紅 10 日在節目上稱，前立法院長王金平率團參加海峽論壇是當民進黨的信使「向大陸求和」，引起議論，影片遭到下架並在隔日（ 11 ）改口稱「王金平率團訪大陸有助兩岸交流」。李紅的「求和說」掀起的風波不斷，央視今（ 13 ）日再度發表評論想滅火，歡迎王金平率團出席海峽論壇，論壇值得兩岸同胞愛護珍惜。
中國節目主持人李紅指王金平是為了求和，引起爭議隔日，在《央視》節目「海峽兩岸」中，稱讚王金平「有分量」，有助於兩岸交流。但不忘強調兩岸局勢可能走向「熱對抗」。中國國台辦發言人馬曉光也在同日回應，兩岸同胞是一家人，應減少誤會、多交流，歡迎王金平先生率中國國民黨代表團出席論壇。
《央視》12 發表「總台海峽時評：歡迎王金平率團出席海峽論壇」，呼應馬曉光「兩岸一家親」，強調 9 月 19 日舉辦的海峽論壇主題為「擴大民間交流、深化融合發展」。對王金平前院長的稱呼也從 10 日節目字幕上的「這人」改成「王金平」，國台辦回應、央視時評內文都改為「中國國民黨前副主席王金平」。
央視時評稱，在兩岸鄉親的共同努力下，一年一度的海峽論壇已經成為兩岸民間交流的重要平台。受疫情等因素影響，今年的海峽論壇仍然受到兩岸各界的廣泛關注，論壇以線上線下相結合方式開展各項交流，安排論壇大會和青年交流、基層交流、文化交流、經濟交流四大版塊 30 多場活動。
央視形容，兩岸同胞是「骨肉天親」，為兩岸交流奔走，為改善兩岸關系努力的各界人士都會得到兩岸同胞的支持，贏得兩岸同胞的尊重。2019 年時任中國國民黨副主席曾永權出席海峽論壇。今年中國國民黨前副主席王金平登陸，國民黨堅持兩岸交流的擔當，展現了對歷史負責的態度。
央視指，有輿論期待「由於王金平先生邁出的這一步，或者說是國民黨派王金平先生邁出這一步以後，兩岸交流或將由此進入恢復狀態。」這種期待，也是我們（央視）樂見成為現實的。最後批評民進黨「逆時代潮流」污衊抹黑兩岸交流，此舉不得人心最終會失敗。