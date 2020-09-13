華為推手機系統國產化　專家：硬體問題未解仍凶多吉少

美國以安全為由，大舉封殺中國科技龍頭華為（ HUAWEI ）進入市場、參與網路建設，華為高層上週四（ 9 ）宣佈， 2021 年手機將搭載自主開發的系統「鴻蒙 2.0 」（ Harmony OS ），以取代 Google 的安卓系統。鴻蒙系統看似給華為延續帶來希望，但其能在美國的限制下走多久，連創辦人任正非都坦言，短時間內難以超越安卓和蘋果；美國專家則認為，華為除了軟體，半導體、硬體也面臨諸多限制，未來恐怕「凶多吉少」。
《自由亞洲電台》報導，華為消費者業務首席執行官余承東 9 日介紹，鴻蒙操作系統 2.0 12 月將發布手機版本，2021 年華為手機將全面支援鴻蒙 2.0，預期將大幅提升手機的操作體驗。紐約美中科技文化交流協會會長謝家葉認為，鴻蒙系統顯然是在美國對華為產業鏈不斷施壓的情況下，被催生出來的產物。
鴻蒙系統一開始並不是為手機研發，原本的目標事應用在工業系統，但美國政府的壓力下， Google 2019 年 5 月終止為華為手機的安卓系統升級、新款手機也不再搭載 Google 應用程式。謝家葉指出，華為只是想透過催生鴻蒙暫時休息一下，就算華為暫時只能依賴國內市場，它也不會馬上就關門，即便鴻蒙能在技術層面實現突破，也不代表它就能獨當一面，未來仍有測試、改進的漫長過程。
華為創辦人任正非 4 月時曾表示，消費者已習慣安卓系統，因此華為要想得到認同非常困難，想要超越兩大系統，可能需要很長時間，但不會超過三百年。
美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院教授俞偉雄向《自由亞洲電台》分析，考慮到 9 月 15 日美國貿易限制生效，三星（ SAMSUNG ）、SK 海力士（ SK Hynix ）都不能再向華為出口芯片，LG 也無法再提供顯示器，這家企業的前景恐怕凶多吉少。
美國資訊科技研究顧問公司高德納（ Gartner ）華為現有的芯片只能維持到明年年初；《華爾街日報》引用專業分析師觀點，如果華為不能在明年保證充足的手機出貨量，那麼搭載鴻蒙系統的手機數量將非常有限。
華為耗費鉅額資金開發的自家系統，能夠達到安卓功能的 70% 至 80%，並認為透過與其他中國手機業者合作，能與美國安卓、蘋果匹敵。然而分析師注意到，華為投入幾億美元只能達到安卓四分之三的效率，而幾十年前安卓能夠打敗 Symbian、微軟和黑莓機的原因，是因為其能提供更好，而且免費的 UI（使用者介面）。
《 BBC 》指出，Google 的安卓系統 2019 年佔智慧型手機出貨量的 85.4％，蘋果的 iOS 則佔剩餘的 14.6％。華為系統能否成功，取決於它能夠說服多少人使用，像西歐、拉丁美洲等地區，仍有大量用戶、企業使用 Google 產品，但因為符合「中國製造 2025」的戰略，因此華為可能得到中國政府的支持，最終仍要看美國大選後華府是否有可能改變立場。