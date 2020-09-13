華為推手機系統國產化　專家：硬體問題未解仍凶多吉少

美國以安全為由，大舉封殺中國科技龍頭華為（ HUAWEI ）進入市場、參與網路建設，華為高層上週四（ 9 ）宣佈， 2021 年手機將搭載自主開發的系統「鴻蒙 2.0 」（ Harmony OS ），以取代 Google 的安卓系統。鴻蒙系統看似給華為延續帶來希望，但其能在美國的限制下走多久，連創辦人任正非都坦言，短時間內難以超越安卓和蘋果；美國專家則認為，華為除了軟體，半導體、硬體也面臨諸多限制，未來恐怕「凶多吉少」。





▲面對美國限制使用美國技術的產品向華為出口，華為稱已經做好芯片儲備應對，但外界估計存量大約只能維持到2021年年初。（圖／美聯社／達志影像）