豪擲29億！財力更勝川普　前紐約市長彭博助拜登競選佛州

美國總統大選進入倒數，共和、民主 2 黨皆使出渾身解數，有消息稱，美國億萬富翁、紐約市前市長彭博（ Michael Bloomberg ）將捐出至少 1 億美元（約 29.3 億元台幣），幫助民主黨總統候選人拜登從事佛羅里達州的競選活動。
綜合外媒報導，身為媒體大亨的彭博，去年曾豪砸 10 億美元（約合新台幣 292 億元）參與民主黨的黨內初選，後來自行宣布退選。和川普一樣，彭博也明白佛羅里達州做為關鍵搖擺州的重要性，便決定在選舉倒數的衝刺階段向佛州投入大筆資金，用於電視和數字廣告等，瞄準西語裔族群，希望藉此激發支持拜登的選民提前投票( early voting )。
現年 78 歲的彭博最初曾是民主黨人士，於 2001 年以共和黨人身份競選紐約市市長成功， 2009 年也以共和黨人身份參選連任；卻在 2012 年表態支持歐巴馬，後於 2018 年 10 月宣布重新註冊為民主黨人。
根據《富比世》( Forbes )雜誌 2020 年統計，超級富豪彭博的身價多達 548 億美元（約合新台幣 1.6 兆)，在全球富豪排行榜上排名第 16；而川普的身價則約 25 億美元（約合新台幣 732 億）。此外，本身已極具知名度的彭博在政界與財經界人脈之廣，罕有可匹敵者，於紐約市市長在任期間的政績也相當強硬，其支持對拜登陣營競選的影響力不容小覷。
彭博的顧問希基（ Kevin Sheekey ）也表示，彭博致力於協助拜登在搖擺州擊敗川普，在佛州投注大量資金、助拜登奪取 29 張選舉人票一事，也能讓民主黨更集中火力在其他關鍵州，對川普的連任之路造成阻礙。