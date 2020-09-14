強推漢語爭議未歇！陸央視《新聞聯播》用蒙古主播引關注

內蒙古的漢語教育風波持續延燒，自從蒙古語教學被取消後，不少學生和家長紛紛罷課抗議，多人因此被捕或被迫辭去公職；蒙古學者認為，內蒙古教育廳弱化蒙語教學會令傳統語言文化的延續陷入危機，相鄰的蒙古人民共和國（外蒙古）也集體聲援示威。在這敏感時機，中國官媒《央視》的節目《新聞聯播》於 12 日起用蒙古族女主播寶曉峰一事，意外受到外界關注與討論。
公開資料顯示，現年 41 歲的寶曉峰出身蒙古族，生於內蒙古自治區呼和浩特市， 2001 年從北京廣播學院播音系畢業後進入《中央電視台》工作，曾經主持過《亞洲報導》、《新聞早 8：00 》、《媒體廣場》、《朝聞天下》、《新聞 30 分》等節目；現任《新聞聯播》、《新聞直播間》、《午夜新聞》主播。 2020 年 9 月 12 日，首次與剛強搭檔擔任中央廣播電視總台《新聞聯播》節目主播。
根據陸媒報導稱，寶曉峰結束《新聞聯播》首播後受訪表示，本以為不會緊張，但當片頭曲響起卻緊張到「手心出汗」，希望將每一次播報都當作第一次對待，並抱著敬畏的心，對所要播報的內容進行報導。
寶曉峰清新、親切的形象受到不少中國觀眾的喜愛，紛紛誇讚她台風穩健、端莊大氣，希望能一直看到她在主播台上為大家報導。不過近日適逢內蒙古強推漢語爭議，加上《央視》和《新聞聯播》向來對主持人的挑選非常嚴格，所以也有分析認為，在此時起用蒙古族女主播進熱門節目《新聞聯播》也是種政治上的手段，亦好奇寶曉峰本人對於「禁蒙語，改說漢語」一事的感想。