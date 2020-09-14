強推漢語爭議未歇！陸央視《新聞聯播》用蒙古主播引關注

內蒙古的漢語教育風波持續延燒，自從蒙古語教學被取消後，不少學生和家長紛紛罷課抗議，多人因此被捕或被迫辭去公職；蒙古學者認為，內蒙古教育廳弱化蒙語教學會令傳統語言文化的延續陷入危機，相鄰的蒙古人民共和國（外蒙古）也集體聲援示威。在這敏感時機，中國官媒《央視》的節目《新聞聯播》於 12 日起用蒙古族女主播寶曉峰一事，意外受到外界關注與討論。



