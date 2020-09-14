幫蓬佩奧對付中共　傳余茂春遭宗親斥「漢奸」、逐出族譜

美國國務卿蓬佩奧（ Mike Pompeo ）的首席中國政策顧問、美籍華裔學者余茂春，因為替川普政府重塑對中政策、使華府得以掌握與中共的雙邊關係，而遭中國官媒痛罵為「偽學者」、「政治投機份子」。近日網上流傳一段據信是安徽當地余氏宗親會的影片，內容是痛斥余茂春「漢奸」，並將其逐出族譜。





《星島日報》

《新華社》