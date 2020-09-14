幫蓬佩奧對付中共　傳余茂春遭宗親斥「漢奸」、逐出族譜

美國國務卿蓬佩奧（ Mike Pompeo ）的首席中國政策顧問、美籍華裔學者余茂春，因為替川普政府重塑對中政策、使華府得以掌握與中共的雙邊關係，而遭中國官媒痛罵為「偽學者」、「政治投機份子」。近日網上流傳一段據信是安徽當地余氏宗親會的影片，內容是痛斥余茂春「漢奸」，並將其逐出族譜。
根據《星島日報》報導，出身安徽、於重慶長大的余茂春，因主張美國強硬對抗中共，日前已被母校重慶永川中學「除名」，將他文科高考狀元的名字從校園石碑上鑿除。近日網上流傳著一段約 1 分鐘的短片，背景是某會議室裡掛著：「憤怒聲討漢奸余茂春、開除余茂春族籍、驅逐出族譜」的標語，並有一群老人同桌討論。
從影片中可以看到，老人們當時正在討論關於「漢奸」余茂春的「罪行」。網上有消息指出，該場會議是本月 6 日於安徽壽縣舉行，當地政府也派出戶籍人員到場，監督此次的「廢籍」儀式，但有關言論無法被證實。
余茂春並不是首個傳出此類情事的華人。中國官媒《新華社》先前曾報導，被北京視為頭號亂港分子的香港壹傳媒創辦人黎智英，去年 8 月也同樣遭廣東順德黎氏宗親剔除出族譜，從此一刀兩斷，甚至痛批黎是「出賣民族利益，長年充當反華反共的馬前卒，圖謀發動顏色革命顛覆國家」的賊人逆子，被永久釘在了歷史的恥辱柱上。
據了解，自從美國媒體詳細報導了余茂春對華府有關中國決策產生的影響後，余便在中國開始有了知名度，不少中國大陸的網友都炮轟他是「漢奸」、「重慶人的恥辱」、「蓬佩奧的狗頭軍師」。身為國務卿的首席對華政策和規劃顧問，余茂春距離蓬佩奧的辦公室僅有幾步之遙，有分析認為，在極權主義下成長、經歷過文化大革命的余茂春，最清楚中國共產黨的本質，以及鬥爭、威權體制的殘酷，比起美國的政治人物，這樣的人反而是中共最有力的敵人之一。