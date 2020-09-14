12名港人家屬控港府無協助　議員批華春瑩「扣政治帽子」

12 名香港年輕人 8 月底因涉嫌企圖潛逃至台灣，而遭廣東海警截獲扣押至深圳鹽田區看守所，迄今仍未獲釋。面對外界質疑聲浪，中國外交部發言人華春瑩昨( 13 日)聲稱，這些人不是什麼民主鬥士，而是企圖將香港從中國分裂出去的人，中國外交部駐港公署亦要求美方立即停止插手香港事務、干涉中國內政。被扣留人士的家屬( 14 日)在香港電台節目中，控訴香港特區政府沒有給予協助，香港民主派立法會議員朱凱迪也痛批，華春瑩將被拘人士扣上政治帽子、定性為「港獨分子」，日後不排除會成為北京的政治宣傳工具。
綜合香港媒體報導，被扣留人士鄧棨然的弟弟 14 日上午接受香港電台訪問時表示，曾經致電鹽田公安分局，對方稱未能核實他身份，叫他聯絡香港警方或者親自到深圳，但警方最初也只是把大陸的「拘留通知書」交給家屬時聯絡過他一次，之後就沒有再接觸他；並控訴事發至今，港府未曾提供家屬實質協助，而自己只是個普通的小市民，能做的都做了，已經不知道還能再做什麼。
鄧男聲稱，哥哥患有哮喘及皮膚病，若沒有及時得到藥物，隨時有生命危險，讓他和家人都非常焦急；但前往深圳，一來是還要隔離 14 天，二來擔心自己的人身安全，所以暫時無法直接前往。
鄧男亦指出，自己認為華春瑩的說法相當荒謬，因為案件都還未有結果，連資料都沒有掌握，不懂對方是依據什麼斷定當事人一定有犯法。
協助家屬的香港立法會議員朱凱廸也表示，他們現在完全無法得知被扣留人士的情況，委託律師亦未能與當事人會面，收到的只有內地官方的一面之辭，未經第三方核實。至於華春瑩的說法，朱凱迪則認為是「扣政治帽子」，先將 12 人打為「港獨分子」，以配合未來北京官方可能的政治宣傳行動，要求港府應進一步了解相關人士情況。
香港《明報》則引述中國全國港澳研究會副會長劉兆佳的說法，不排除大陸的執法人員盤問被捕人時，獲得他們涉及港區國安法罪行的新證據，案件有可能會在中國內地審訊；基本法委員會委員、立法會議員梁美芬則認為，國安法屬全國法律，「哪裏捉到（疑犯），哪裏就先審訊」。港府回覆查詢僅表示，上述人士被指涉及偷越國境案，屬內地司法管轄範圍，內地公安機構正按其法制處理，特區政府予以尊重，並不會干預其他司法管轄區的執法行動。