12名港人家屬控港府無協助　議員批華春瑩「扣政治帽子」

12 名香港年輕人 8 月底因涉嫌企圖潛逃至台灣，而遭廣東海警截獲扣押至深圳鹽田區看守所，迄今仍未獲釋。面對外界質疑聲浪，中國外交部發言人華春瑩昨( 13 日)聲稱，這些人不是什麼民主鬥士，而是企圖將香港從中國分裂出去的人，中國外交部駐港公署亦要求美方立即停止插手香港事務、干涉中國內政。被扣留人士的家屬( 14 日)在香港電台節目中，控訴香港特區政府沒有給予協助，香港民主派立法會議員朱凱迪也痛批，華春瑩將被拘人士扣上政治帽子、定性為「港獨分子」，日後不排除會成為北京的政治宣傳工具。





《明報》