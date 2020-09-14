菲律賓女星喜迎首個寶寶！孕照飄仙氣

來自菲律賓的知名美女演員、模特兒Coleen Garcia於上週四（10日）傳來喜訊！在懷胎38週後，她與主持人丈夫Billy Crawford終於迎來婚後第一個寶寶，兩人在產房抱著小嬰兒喜極而泣的畫面讓網友們紛紛感動地獻上祝福。而就在生產前夕，Coleen也在社群媒體上公開自己的孕婦照與網友分享，照片中的她雖然挺著大肚子，但依舊飄著仙氣、明艷動人，讓網友直呼羨慕。





Coleen Garcia五官標緻，以模特兒身份出道，過去曾在菲律賓媒體龍頭ABS-CBN旗下的一檔節目「 It’s Showtime」中擔任主持人，也曾出演過電影。後來，她因工作關係與同樣為主持人的Billy Crawford相識交往，兩人於2016年訂婚，並於2018年結婚。今年五月時，他們在社交媒體上與粉絲透露，Coleen已經懷孕，兩人正準備迎接第一個小孩。



▲Coleen在社群媒體上公開自己的孕婦照與網友分享，照片中的她雖然挺著大肚子，但依舊飄著仙氣、明艷動人，讓網友直呼羨慕。（圖／翻攝自IG） 上週，她接受雜誌採訪拍攝，分享懷孕的過程，稱感覺「身體正被撕裂」，不僅背部經常疼痛，大著肚子也為生活帶來諸多不便，情緒更是經常起伏不定。但她說，她沒有一刻是後悔的，儘管大著肚子很不舒服，但她能感覺到自己乘載一個生命的重量，這讓她感到踏實且幸福。





在由攝影師BJ Pascual拍攝的這組孕照中，現年27歲的Coleen身穿飄逸薄紗，美貌如舊的她看起來氣色也很好，完全沒有因懷孕而身材走樣或精神虛弱。照片燈光柔美、風格古典，頗有文藝復興油畫的感覺，拍出母性之美，讓網友們看了紛紛羨慕的直呼：「身材還是很好！」、「美麗依舊」。



