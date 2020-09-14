國安法壓境掀離港潮！黃之鋒：勿討論逃亡過程　以免危險

先前有消息指 5 名香港示威者偷渡台灣後，被扣在高雄一事，引起大量討論，網上還出現不少港人逃亡的路線、做法等描述，甚至有部分評論指責民進黨政府並未實際撐香港。不過前香港眾志秘書長黃之鋒 14 日就在臉書上呼籲，請大家勿再轉發、回應任何涉及港人逃亡的過程與細節，以免為留在本地的港人造成不必要的危險。
綜合港媒報導，香港保安局就本事件表示，港府沒有收到台方截獲逃犯的相關信息，難以貿然向台方提出要求，只能不點名作相關呼籲，敦請其他司法管轄區採取明確的立場，不要窩藏任何在香港涉嫌罪案的罪犯，並將他們送回香港。然而，由在台港人所發起的組織「香港邊城青年」昨( 13日 )發表聲明，聲稱在「港版國安法」情勢下，任何指認港人逃亡組織、路線、做法的描述，都會為留在本地的港人造成不必要的危險，因此呼籲不轉發、不回應、不留言任何牽涉港人逃亡過程與細節的資訊。
「香港邊城青年」並強調，台灣的公民社會一直與港人並肩同行，對於每位曾支持、協助過在台港人，或是參與過撐港行動的台灣朋友，都表達深深的感謝；惟須記得港人仍處於中國極權的直接威脅當中，所以大家請停止一切未證實、據了解或曝露抗爭者處境的言論。
前香港眾志秘書長黃之鋒 13 日晚間在臉書轉貼「香港邊城青年」的前述聲明，呼籲外界關心之餘，也不要發出太多有關的揣測或資訊，以免危及尚留在本地的港人安全。