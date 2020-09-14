國安法壓境掀離港潮！黃之鋒：勿討論逃亡過程　以免危險

先前有消息指 5 名香港示威者偷渡台灣後，被扣在高雄一事，引起大量討論，網上還出現不少港人逃亡的路線、做法等描述，甚至有部分評論指責民進黨政府並未實際撐香港。不過前香港眾志秘書長黃之鋒 14 日就在臉書上呼籲，請大家勿再轉發、回應任何涉及港人逃亡的過程與細節，以免為留在本地的港人造成不必要的危險。



