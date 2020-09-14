自民黨今選新黨魁接替安倍！「令和大叔」菅義偉大熱當選

日本首相安倍晉三上個月因病辭職，所屬的自民黨今（ 14 日）舉行兩院議員總會選出新黨魁，接替安倍晉三完成餘下的 1 年的首相任期，由選前民調高漲的內閣官房長官菅義偉當選。
綜合外媒報導，自民黨 14 日下午在東京的新高輪王子酒店，召開代替黨大會的兩院議員總會選出安倍接班人。菅義偉獲得 377 票支持，擊敗對手政調會長岸田文雄的 89 票、前幹事長石破茂的 68 票而勝出，囊括約 7 成選票，獲得壓倒性的勝利。
現年 71 歲的菅義偉來自秋田縣的農家，以半工半讀的方式完成法政大學的學業，畢業後曾在民間公司工作， 1987 年藉由競選橫濱市議員開啟從政之路，並於 1996 年轉戰國會當選眾議員。雖然進入政壇的時間較別人晚，但菅義偉沈穩的問政風格深受幕僚和人民信任。
菅義偉從 2012 年 12 月就開始擔任官房長官，創下史上任期最長的紀錄。新黨魁選出後，菅義偉預計將會在 16 日的臨時國會獲任命，成為日本第 99 任首相，並於同天成立新內閣，「後安倍時代」將如何發展，外界高度關注。
不過，新首相人選出現後，外界關注的另個焦點，還有內閣官房長官將由誰接任，目前傳出的可能人選包括：文部科學大臣萩生田光一、厚生勞動大臣加藤勝信、防衞大臣河野太郎、經濟產業大臣梶山弘志等。