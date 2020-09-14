自民黨今選新黨魁接替安倍！「令和大叔」菅義偉大熱當選

日本首相安倍晉三上個月因病辭職，所屬的自民黨今（ 14 日）舉行兩院議員總會選出新黨魁，接替安倍晉三完成餘下的 1 年的首相任期，由選前民調高漲的內閣官房長官菅義偉當選。





政調會長岸田文雄的 89 票、前幹事長石破茂的 68 票

7 成選票，獲得壓倒性的勝利。

，但菅義偉沈穩的問政風格深受幕僚和人民信任。