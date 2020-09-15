抖音與甲骨文協議當技術合作夥伴　美財長證實將審查

中國影音應用程式「抖音海外版」( TikTok )近日遭美國總統川普封殺，原先頗被看好的潛在買家微軟（ Microsoft ）已在昨天宣布被「字節跳動」（ ByteDance ）拒絕其收購抖音在美國業務的邀請；而另一主要競標者、加州科技軟體公司甲骨文（ Oracle ）則與「字節跳動」達成協議，做抖音在美國的「信任技術夥伴」，惟相關決定仍有待美國政府同意。
美國財政部長梅努欽（ Steven Mnuchin ） 14 日接受財經頻道《 CNBC 》訪問時表示，美國政府已於上週末收到甲骨文提出競標抖音美國業務的提案，交易限期順延至本月 20 日，將交由美國外來投資審查委員會（ CFIUS ）審核，並須通過基於總統行政命令的國安審查。
梅努欽並指出，雖然此時他並不想多談交易細節，但若成交，將創造出總部設在美國的「 TikTok 全球」公司，並且創造 2 萬個工作機會。華府的技術團隊也將持續與甲骨文討論，確保國安與資料安全無虞。
《美國之音》分析，抖音的決定可能與微軟的報價、併購方式有關。相較於微軟買斷抖音的美國業務，甲骨文則允許抖音保留小部分股權，其用戶數據將轉移至甲骨文保存，讓數據管理在地化，既不會影響美國用戶的使用，總部設在美國也能創造就業，但目前還不清楚甲骨文的提案是否包含關鍵演算法技術的轉讓。
《華爾街日報》和《路透社》之前曾把甲骨文與抖音達成的交易稱為「合作」，而非賣斷式的併購。香港《南華早報》也說，無論美國方面的競標者是誰，抖音都不會出售演算法，以遵守北京的新規定。
此外，也有分析認為，甲骨文的共同創辦人兼董事長艾里森（Larry Ellison）是川普的支持者，除了藉此打造自己的雲端運算和消費者資料業務，甲骨文與微軟在中國業務量及防火牆的建立，前者可能更令川普放心，但未知國安細節是否就能讓川普政府滿意，現階段任何有關交易都須經過華府和北京的批准，仍存在著許多未知數。