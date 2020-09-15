抖音與甲骨文協議當技術合作夥伴　美財長證實將審查

中國影音應用程式「抖音海外版」( TikTok )近日遭美國總統川普封殺，原先頗被看好的潛在買家微軟（ Microsoft ）已在昨天宣布被「字節跳動」（ ByteDance ）拒絕其收購抖音在美國業務的邀請；而另一主要競標者、加州科技軟體公司甲骨文（ Oracle ）則與「字節跳動」達成協議，做抖音在美國的「信任技術夥伴」，惟相關決定仍有待美國政府同意。





《美國之音》