新冠病毒非自然？前港大專家公開論文：舟山蝙蝠病毒合成

前香港大學公衛學院病毒和免疫學專家、目前人在美國的閆麗夢（ Limeng Yan ）昨（ 14 ）日開通推特（ twitter ）帳號，並在網路開放儲存庫 Zenodo 上公開研究團隊針對新型冠狀病毒（ COVID-19，又稱 SARS-CoV-2 ）的研究，指證據顯示病毒可能來自實驗室，以舟山蝙蝠病毒 ZXC21 和 ZC45 為模板製造。
研究指，雖然新型冠狀病毒自染產生的理論被廣泛接受，但缺乏實質性的證據；另一個理論則經過不少嚴謹的科學期刊審視，那就是：病毒來自實驗室。病毒生物學上的特性和自染產生的人畜共患病毒有許多不同之處，報告審視病毒基因組、結構、以及醫學文獻證據，發現病毒和自然產生理論有諸多矛盾，證據顯示，SARS-CoV-2 應該是根據蝙蝠冠狀病毒 ZC45 和/或（ and/or ） ZXC21 作為模板或骨架所製造。
病毒自然產生理論的主要證據是冠狀病毒 RaTG13 的核苷酸序列與 SARS-CoV-2 有 96%相同，然而 RaTG13 存在本身就備受質疑；而 SARS-CoV-2 的基因序列「可疑地」（ suspiciously ）和蝙蝠冠狀病毒相似，這個病毒是在中國實驗室內被發現的，研究團隊包括重慶中國解放軍陸軍醫大學、南京軍區軍事醫學研究所。
研究報指出，SARS-CoV-2 的 S 蛋白（ Spoke protein ）含有一個獨特的弗林蛋白酶切割位點，在大自然中類似的冠狀病毒都沒有發現類似的部分，這代表 SARS-CoV-2 可能經歷過非自然的突變過程。
比對 ZC45 和 ZXC21 的基因序列，發現 SARS-CoV-2 和兩者的蛋白質都有驚人的相似處。 病毒的衣殼（ Nucleocapsid protein ）相似度達 94%、膜蛋白質（ Membrane protein ）相似度更高達 98.6%。
閆麗夢曾接受美國媒體訪問，表示新型冠狀病毒是根據中國軍方研究所從蝙蝠身上發現的兩種有害冠狀病毒「ZC45」及「ZXC21」改造而成，非大自然的產物，但只強調相關言論只屬其個人意見，並沒有實質證據。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。