新冠病毒非自然？前港大專家公開論文：舟山蝙蝠病毒合成

前香港大學公衛學院病毒和免疫學專家、目前人在美國的閆麗夢（ Limeng Yan ）昨（ 14 ）日開通推特（ twitter ）帳號，並在網路開放儲存庫 Zenodo 上公開研究團隊針對新型冠狀病毒（ COVID-19，又稱 SARS-CoV-2 ）的研究，指證據顯示病毒可能來自實驗室，以舟山蝙蝠病毒 ZXC21 和 ZC45 為模板製造。





▲閆麗夢在推特上稱，於Zenodo上傳研究後，該網站即遭告駭客攻擊。（圖／翻攝自 Twitter）