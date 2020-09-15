美駐中大使離職風波　外媒：價值觀分歧是必須解決的問題

美國駐中國大使布蘭斯塔德（ Terry Branstad ） 14 日傳出將卸任，並於 10 月初離開北京，雖然美國官方並未透露布蘭斯塔德離職的原因，但外界認為此舉意味著美中外交的實質降級，後續不排除有更多動作。有外媒引述專家分析，關鍵在於雙方能否正視兩國之間存在的制度和意識形態分歧，認識到「求同存異」隱含的危險性，而美國也不會再為了利益犧牲價值觀。





《美國之音》