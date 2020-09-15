美駐中大使離職風波　外媒：價值觀分歧是必須解決的問題

美國駐中國大使布蘭斯塔德（ Terry Branstad ） 14 日傳出將卸任，並於 10 月初離開北京，雖然美國官方並未透露布蘭斯塔德離職的原因，但外界認為此舉意味著美中外交的實質降級，後續不排除有更多動作。有外媒引述專家分析，關鍵在於雙方能否正視兩國之間存在的制度和意識形態分歧，認識到「求同存異」隱含的危險性，而美國也不會再為了利益犧牲價值觀。
《美國之音》引述亞洲協會美中關係主任夏偉（ Orville Schell ）的說法，布蘭斯塔德上任之初，美國政府仍認為與北京的關係能有正面突破，特別布蘭斯塔德的中國經驗豐富，與中國國家主席習近平也有多年情誼。然而幾年過去了，美中關係卻持續惡化，對彼此都祭出一連串限制，布蘭斯塔德一定也感受到自己無法在當地發揮關鍵的作用，此次布蘭斯塔德卸任，是美國對中國的「接觸政策已死的又一跡象」。
夏偉也認為，美中交惡與北京在南海、台灣海峽、香港、新疆以及東海的侵略行動有直接關係，也隔斷了使中國在全球市場和國際外交界獲得發展的接觸政策。
另有國務院內部人員受訪時表示，由於北京對美國外交人員的諸多限制，布蘭斯塔德是否繼續待在中國已經不是那麼要緊，並直言美中關係要破冰，就必須破解自尼克森政府以來採取的「求同存異」的迷思：「求同存異聽起來無傷大雅，卻是非常危險的東西，『同』就是利益，『異』就是政治上、價值觀上根本水火不相容的東西。這樣就導致了到現在為止美中關係停滯不前的一個最基本的原因。」
他並舉例道，有些分歧是「必須要解決」的，例如：北京不應任意把 100 多萬的維吾爾人關起來，卻希望美國政府一句話都不說；北京也不能期望長久、強制地讓美國的公司轉讓技術，而美國政府什麼都不要講，認為這些都是對美國的價值觀、根本國家利益最嚴峻的挑戰。