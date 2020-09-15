美國海關查獲50萬個陸製N95口罩　驗出過濾能力不合格

台灣的陸製口罩風波近日在國內鬧得沸沸揚揚，國外也有同樣的狀況。美國海關及邊防局（ CBP ） 14 日公告，本月 10 日在芝加哥歐海爾國際機場查獲 50 萬個來自中國的 N95 口罩，抽檢後發現過濾功能不符合標準而扣留。





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