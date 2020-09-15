美國海關查獲50萬個陸製N95口罩　驗出過濾能力不合格

台灣的陸製口罩風波近日在國內鬧得沸沸揚揚，國外也有同樣的狀況。美國海關及邊防局（ CBP ） 14 日公告，本月 10 日在芝加哥歐海爾國際機場查獲 50 萬個來自中國的 N95 口罩，抽檢後發現過濾功能不符合標準而扣留。
根據 CBP 官網公告，海關單位截獲這 50 萬個號稱是 N95 的口罩後，取了其中 30 個送到西維吉尼亞州的 CDC 辦公室檢測，得到的結果是，當中至少有 10% 的口罩，過濾能力不符政府要求的 95% ，為了避免對大眾健康造成危害，故依據聯邦有關食品、藥品、化妝品法摻假或標示錯誤的法規扣押。
公告提到，這批口罩來自中國深圳，原本要被送往紐澤西州馬納拉潘市（ Manalapan ）的 1 間公司，協助防止新冠病毒傳播， 10 日抵達歐海爾國際機場時被海關截獲，已交由美國國土安全調查處（ HSI ）進行後續調查。
專家估計，由於疫情嚴峻，這批貨物初估價值達 307.4 萬美金，（折合台幣約 8900 萬），比建議售價還高出好幾倍。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。