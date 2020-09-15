香港出現豪宅拋售潮！親北京政黨主席：反映富豪對港死心

香港局勢持續動盪，自 2019 年爆發反送中運動以來，隨著美中關係惡化、北京通過《港區國安法》。現任香港立法會議員兼新民黨主席葉劉淑儀昨（ 14 ）日透過臉書發文，指自己在爬山時，看到大量出售豪宅房產的廣告，認為這反映香港富豪或持一定資產的人士選擇離場。
香港建制派政黨新民黨（ New People's Party ）主席葉劉淑儀的臉書文稱，在港島寶雲道爬山時，看到燈柱、欄杆及涼亭均貼滿大量銀主盤廣告，她認為，地產經紀明顯知道週末會有住在鄰近的行山人士，希望藉此宣傳招攬生意。而這些廣告的共通點是「豪宅」，即使面積較小的房產也是位處香港傳統豪宅的精華地段，且廣告通常表示「割價」、「急售」。
葉劉淑儀表示，最近香港放售豪宅出奇得多，應該是少富豪或是有一定資產的人士選擇離場。她認為，原因不外乎是香港示威和疫情，令香港市道急速轉壞，部分放盤人因投資失利或生意轉差周轉不靈，急於賣樓套現還債，不惜蝕讓離場。 另一個更重要的原因，就是他們極可能對香港徹底失去信心，看淡前景決定離場。
葉劉淑儀認為，這反映出香港已出現令人憂心的社會現象「有不少身家豐厚及具備一定條件的人，由於生意或投資失利、對香港缺乏信心甚至徹底死心，於是選擇變賣資產離場」。
香港明顯響起「信心危機」的警號。葉劉淑儀指，現今香港社會不是「一次性派錢」或是短期惠民措施便可解決問題。 「控制疫情、重啟經濟」固然是當務之急，特區政府應要想方法並有實際行動，令香港市民及來自世界各地的人士，對香港重拾信心及希望。