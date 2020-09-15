香港出現豪宅拋售潮！親北京政黨主席：反映富豪對港死心

香港局勢持續動盪，自 2019 年爆發反送中運動以來，隨著美中關係惡化、北京通過《港區國安法》。現任香港立法會議員兼新民黨主席葉劉淑儀昨（ 14 ）日透過臉書發文，指自己在爬山時，看到大量出售豪宅房產的廣告，認為這反映香港富豪或持一定資產的人士選擇離場。





▲香港建制派政黨新民黨（ New People's Party ）主席葉劉淑儀。（圖／翻攝自《香港01》）