年僅十六嫁入皇室卻潛逃！印尼女模曝光王子惡行

皇室在一般人眼中總是蒙著一層神秘面紗，風光奢華的生活讓人有無數的美好想像，與王子邂逅、嫁入皇室更是許多女孩們的夢想。然而，有一位來自印尼的女孩卻認為嫁入皇室有如一場惡夢，她就是年僅16歲嫁入馬來西亞皇室、卻因受到家暴而逃跑，揭露一齣轟動馬國的皇室醜聞的模特兒—Manohara Odelia Pinot。





擁有美國和印尼雙血統的Manohara五官立體、氣質出眾，因此在青少年時就開始擔任模特兒，在上流社會與名媛們打交道。14歲時，她在一場雅加達的派對上認識了屆時馬國蘇丹王莫哈末五世（Sultan Muhammad V）的兒子Tengku Muhammad Fakhry Petra，當時王子便對她展現出好感，更向Manohara的母親頻頻稱讚，兩年後，兩人便在父母的宣布下結婚。



▲Manohara雖然非皇室出身，卻能嫁給皇室王子，這在一般人眼中簡直是如麻雀變鳳凰般美好的童話故事。然而，這場看似幸福的婚姻卻在兩年後幻滅。（圖／翻攝自臉書） Manohara雖然非皇室出身，卻能嫁給皇室王子，這在一般人眼中簡直是如麻雀變鳳凰般美好的童話故事。然而，這場看似幸福的婚姻卻在兩年後幻滅，當時Manohara偷偷潛逃出國至新加坡，並在孤立無援下向飯店內一名陌生人遞出求救紙條，一場震驚馬來西亞與印尼兩國的皇室醜聞就此引爆。





綜合《洛杉磯時報》和《每日郵報》報導，Manohara獲救後聲淚俱下地痛訴道，稱當時兩人還在「交往」時，Fakhry有次便在一艘遊艇上性侵了她，而母親當時就在隔壁的房間，渾然未覺。她稱，當時自己只是個少女，害怕極了，並且感到非常羞愧，因此不敢和媽媽說。





她說：「我當時不願相信這件事是真的，我知道如果我表現出異常，母親便會察覺，我覺得害怕極了」。後來聽到要與他成婚時，她也不斷在心裡想著：「不、不、這不是真的」。母親事後也坦承，自己識人不清，以為王子風度翩翩，是個好男生，更認為兩人是真的戀愛了。





Manohara當時在律師陪同下表示，自從嫁入皇室後，她就被夫婿Fakhry王子囚禁起來長達九個月，他更會以剃刀割她施以虐待，甚至要求醫生為她注射鎮定劑以便讓他強暴她。Manohara逃走後，Fakhry更無所不用其極地使手段要把她接回來，甚至威脅若離婚將要求她支付巨額賠償金。就連當時援助Manohara的陌生人—一名馬來西亞商人Dato Kadar Shah都表示，自己受到來自Fakhry一方的施壓。他說：「從來沒見過一個男人為一個女人這麼著迷，近乎瘋狂」。



▲現年28歲的Manohara已經走出當年的風波，創立了自己的出版社，並投入人道救援活動以及野生動物保護等工作，更以環保、動保等訴求加入印尼國民民主黨（NasDem party）參選議員。（圖／翻攝自IG） 這場駭人聽聞的皇室醜聞曝光後，瞬間引起馬來西亞和印尼兩國民眾的情緒沸騰。印尼民眾紛紛為Manohara抱不平，痛罵Fakhry並要求馬國皇室道歉；而馬來西亞民眾則多認為Manohara就是個貪財的拜金女，當時不過是看上皇室的奢華生活才嫁進來，咬定她在造謠。



