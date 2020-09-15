因野火被拜登罵「氣候縱火犯」　川普駁：是林務管理疏失

美國西岸近日出現嚴重的野火災情，至今仍未完全撲滅，已在奧勒岡州、加州、華盛頓州造成至少 35 人死亡，逾 160 萬公頃土地化為焦土，也燒出總統大選話題。民主黨總統候選人拜登( Joe Biden )認為肇因是全球暖化、氣候變遷，並指責川普( Donald Trump )是「氣候縱火犯」；不過川普並不吃這一套，反而在近日順路前往加州視察時，再度批評罪魁禍首是政府的林務管理太過鬆散，並聲稱等秋冬來臨，野火自然就會止息。
綜合外媒報導，拜登近日在家鄉德拉瓦州（ Delaware ）公開表示，這次野火嚴重，加上颶風、暴雨等天然災情，就是「氣候變遷」惡化的證據，並批評川普是「氣候縱火犯」，不能理解為何在野火肆虐西岸之際，川普還能怪罪別人沒有好好打掃落葉、清理森林；揚言若是川普連任，未來 4 年恐怕會有更多地方、社區被野火荼毒，或被洪水淹沒。
相較於拜登，川普並不相信氣候變遷的說法。 14 日他行經加州沙加緬度時視察了災情，並與加州政府、林務單位開會討論。不論加州州長紐森（ Gavin Newsom ）、加州自然資源部長克勞富（ Wade Crowfoot ）等當地政要如何強調氣候變遷的威脅，並呼籲聯邦政府積極應變，川普都直指加州野火完全是管理上出問題。
川普認為，美國西岸每年都會有一段時間有旱季、雷暴等問題發生，就算今年較往年頻繁些，但也不是什麼新鮮事，認為惡火之所以失控，更多原因應該是沒有規劃好林地防火，認為加州的森林裡有太多經年累積的枯樹、枯葉，都很容易著火，怠慢那麼多年沒好好清理，會發生災難也是當然的事。
除了把問題歸咎於管理疏失，川普也嗆官員們「懂科學不見得萬事通」，甚至聲稱天氣就快要轉涼了，到時野火自然會滅，請大家不用擔心，要官員們加強林務管理，會比因應氣候變遷還要更快見效。
面對總統如此挑釁，州長紐森強調，林務管理頂多只是野火發生的原因之一，而且加州有 57％ 的土地都歸聯邦政府所有；並提醒川普在暖化議題上應抱持尊重態度。