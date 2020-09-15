因野火被拜登罵「氣候縱火犯」　川普駁：是林務管理疏失

美國西岸近日出現嚴重的野火災情，至今仍未完全撲滅，已在奧勒岡州、加州、華盛頓州造成至少 35 人死亡，逾 160 萬公頃土地化為焦土，也燒出總統大選話題。民主黨總統候選人拜登( Joe Biden )認為肇因是全球暖化、氣候變遷，並指責川普( Donald Trump )是「氣候縱火犯」；不過川普並不吃這一套，反而在近日順路前往加州視察時，再度批評罪魁禍首是政府的林務管理太過鬆散，並聲稱等秋冬來臨，野火自然就會止息。



