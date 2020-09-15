12港青涉偷渡被深圳扣押無音訊　林鄭：內地處理非常恰當

香港 12 名曾參與民間運動的人士，涉嫌在 8 月底潛逃遭到廣東海警截獲，被扣留在深圳市鹽田看守所逾 20 多天毫無音訊，被捕人士的家屬 12 日在民主派議員的協助下舉行記者會，呼籲港府協助港人回家。香港特首林鄭月娥今（ 15 ）日回應「內地機關依內地法處理十分恰當」。





▲深圳公安局鹽田分局透過微博發布公告，指12名港人已經受到刑事拘留。（圖／翻攝自微博／香港01）