12港青涉偷渡被深圳扣押無音訊　林鄭：內地處理非常恰當

香港 12 名曾參與民間運動的人士，涉嫌在 8 月底潛逃遭到廣東海警截獲，被扣留在深圳市鹽田看守所逾 20 多天毫無音訊，被捕人士的家屬 12 日在民主派議員的協助下舉行記者會，呼籲港府協助港人回家。香港特首林鄭月娥今（ 15 ）日回應「內地機關依內地法處理十分恰當」。
香港特首林鄭月娥表示，12 名港人非法入境內地，涉嫌偷越國境犯罪被刑事拘留因此被內地拘留，案件顯然屬內地司法管轄區範圍，由內地機關依內地法處理十分恰當，亦不應該有另一個做法。
對於被捕人士是否可能以《港區國安法》起訴，林鄭月娥回應，12 人中僅 1 人涉嫌違反《港區國安法》，所有人都是在候查期間潛逃離港，出走原因是逃避法律責任，並批評國內外有人試圖轉移視線，將此形容為「民主人士」受到鎮壓。
深圳公安局鹽田分局 13 日公告，12 名港人涉嫌「偷越國（邊）境犯罪」已被刑事拘留，全案偵辦中，公安局同時強調， 依法保障犯罪嫌疑人的各項合法權益。
協助 12 名被捕港人家屬的民主派立法會議員涂謹申表示，即使內地有權調查案件，特區政府亦應有合理關注，包括被捕者是否得到應得法律保障，包括聘用自行選擇的律師。既然特區政府認為 12 人觸犯香港法律，應要求將 12 人遣返回港。涂謹申指，現在特區政府的作法，令人質疑想借內地去審判涉案人士在香港的行為。