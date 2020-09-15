英國更新中國旅遊警示　遭控涉「國家安全」恐被任意拘捕

英國今（ 15 ）日更新一項對中國旅行的建議，警告英國國民可能因為涉及違反當地的國家安全法律，面臨遭到任意拘留的風險。旅行建議同時強調，此前中國有幾名外籍人士被各種罪名起訴、拘捕，包括涉及國家機密、國家安全。
英國外交、國協及發展事務部在官網的最新建議發布，中國當局在某些情況下會以「危害國家安全」為由拘留外國人士，包括英國國名在內，人們有被任意拘留的風險。外國媒體指出，英國先前的建議沒有提及被拘留的風險，英國駐北京使館發言人表示，這項建議清楚、根據事實地反映了近期的事件。
在英國更新旅遊建議前，加拿大、澳洲、日本及一名美國公民都因涉及國家安全罪名被拘留在中國。近期引發國際關注的包括澳洲籍華裔、中國節目主持人成蕾（ Cheng Lei ）遭到拘留，根據中國外交部的說法，成蕾因為「涉嫌從事危害中國國家安全的犯罪活動，近期被有關部門依法採取強制措施，並進行審查」。
美國國務院也在今日更新針對香港的旅遊警示，將旅遊警戒級從第二級「提高警覺」（ Exercise increased caution ）升至「三思而後行」（ Reconsider travel ）。新增的建議除了提及 COVID-19 疫情，還別指出《港區國安法》在 7 月 1 日生效後，中國顯示意圖運用權力針對他們所界定的「分裂國家行為」、顛覆、恐怖主義與勾結外國勢力等活動，單方面任意在香港行使警察與治安權。
美國國務院警示在港美國公民，參與當地的示威活動可能被香港當局解讀為「顛覆政權、發動恐怖主義或與外國勢力勾結」，從而招致被指控涉及刑事犯罪。