英國更新中國旅遊警示　遭控涉「國家安全」恐被任意拘捕

英國今（ 15 ）日更新一項對中國旅行的建議，警告英國國民可能因為涉及違反當地的國家安全法律，面臨遭到任意拘留的風險。旅行建議同時強調，此前中國有幾名外籍人士被各種罪名起訴、拘捕，包括涉及國家機密、國家安全。





▲《港區國安法》實施後，澳洲、美國、英國等國家相繼更新香港或中國旅遊建議。（圖／翻攝自新華社）