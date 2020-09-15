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英國更新中國旅遊警示　遭控涉「國家安全」恐被任意拘捕

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-09-15 17:34:02

港版國安法
▲ 英國更新對中國旅遊建議，提醒國民被控涉及危害「國家安全」恐遭到中國當局任意拘捕。圖為《港區國安法》生效後，香港警方新增的紫色警告旗。（圖／翻攝自「香港警察」臉書粉絲團）

英國今（ 15 ）日更新一項對中國旅行的建議，警告英國國民可能因為涉及違反當地的國家安全法律，面臨遭到任意拘留的風險。旅行建議同時強調，此前中國有幾名外籍人士被各種罪名起訴、拘捕，包括涉及國家機密、國家安全。



英國外交、國協及發展事務部在官網的最新建議發布，中國當局在某些情況下會以「危害國家安全」為由拘留外國人士，包括英國國名在內，人們有被任意拘留的風險。外國媒體指出，英國先前的建議沒有提及被拘留的風險，英國駐北京使館發言人表示，這項建議清楚、根據事實地反映了近期的事件。

在英國更新旅遊建議前，加拿大、澳洲、日本及一名美國公民都因涉及國家安全罪名被拘留在中國。近期引發國際關注的包括澳洲籍華裔、中國節目主持人成蕾（ Cheng Lei ）遭到拘留，根據中國外交部的說法，成蕾因為「涉嫌從事危害中國國家安全的犯罪活動，近期被有關部門依法採取強制措施，並進行審查」。

▲香港美國商會針對「港區國安法、美國制裁對香港商業環境影響」進行民調。（圖／翻攝自新華社）
▲《港區國安法》實施後，澳洲、美國、英國等國家相繼更新香港或中國旅遊建議。（圖／翻攝自新華社）
美國國務院也在今日更新針對香港的旅遊警示，將旅遊警戒級從第二級「提高警覺」（ Exercise increased caution ）升至「三思而後行」（ Reconsider travel ）。新增的建議除了提及 COVID-19 疫情，還別指出《港區國安法》在 7 月 1 日生效後，中國顯示意圖運用權力針對他們所界定的「分裂國家行為」、顛覆、恐怖主義與勾結外國勢力等活動，單方面任意在香港行使警察與治安權。

美國國務院警示在港美國公民，參與當地的示威活動可能被香港當局解讀為「顛覆政權、發動恐怖主義或與外國勢力勾結」，從而招致被指控涉及刑事犯罪。

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