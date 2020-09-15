中國蘭州藥廠用過期消毒劑　逾3千人感染「布氏桿菌病」

中國 2019 年底爆發新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情，病毒迅速擴散至全球大流行，至今已奪去至少 92.8 萬人的生命，除了新型病毒，中國各地也出現鼠疫、志賀氏菌等傳染疾病。中國媒體追蹤去年甘肅省蘭州一起布氏桿菌（ Brucellosis ）洩漏事件後續，發現至 9 月 14 日，布氏桿菌事件再次接受篩檢結果呈陽性者仍有 3245 人。
據中國《財新網》，2019 年 12 月 26 日，國家、省市專家組成的聯合調查組調查認定，中牧蘭州生物藥廠在獸用布氏菌疫苗生產過程中期間（ 7 月 24 日至 8 月 20 日），使用過期消毒劑，導致廢氣排放滅菌不徹底，下風處的人體吸入氣體，粘膜接觸產生抗體陽性，造成蘭州獸研所發生布氏菌抗體陽性事件。對此，甘肅省市撤銷了該藥廠的疫苗生產許可、撤銷相關產品批准，並嚴肅處理 8 名負責人。
報導指，2019 年近一個月的廢棄外洩導致 203 人對布氏桿菌的抗體檢驗呈陽性，最新發現近染者已經增長 10 數倍，至 2020 年 2 月底，蘭州藥廠附近 2 萬市民的檢測結果顯示，確認陽性感染者超過 3000 人。至 9 月 14 日，累計檢測 2 萬1847 人，初步篩檢呈陽性 4646 人，省疾控中心複篩確認陽性 3245 人，建立健康檔案 3159 人。
布氏桿菌病是人畜共通疾病，動物之組織、乳汁、血液等都可能帶有此菌。疾病死亡率約為 2%，但可引起各種慢性病，即時接受治療可以降低傳播的可能，但若未接受即時醫治，可能會引起長期發燒、精神不振、全身無力、關節肌肉疼痛，嚴重導致患者不能從事中體力工作，成為俗稱的「懶漢病」。
中國媒體評論， 1 年多來，去年年中發生的洩漏事件，年底才正式通報，信息的不透明有可能會讓這些感染者錯過最佳的治療期（急性期病程 6 個月內），有關方面應該要加強應對。