中國蘭州藥廠用過期消毒劑　逾3千人感染「布氏桿菌病」

中國 2019 年底爆發新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情，病毒迅速擴散至全球大流行，至今已奪去至少 92.8 萬人的生命，除了新型病毒，中國各地也出現鼠疫、志賀氏菌等傳染疾病。中國媒體追蹤去年甘肅省蘭州一起布氏桿菌（ Brucellosis ）洩漏事件後續，發現至 9 月 14 日，布氏桿菌事件再次接受篩檢結果呈陽性者仍有 3245 人。





▲中國媒體對布氏桿菌洩露事件的評論。（圖／翻攝自微博）