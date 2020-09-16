日本內定新防衛大臣　岸信夫友台「首次出國就是到台灣」

日本執政黨自民黨新總裁菅義偉今（ 16 ）日將接替因身體狀況辭職的安倍晉三，成為第 99 任首相，日本媒體報導，新內閣人事安排岸信夫將內定成為防衛相，其友台的立場備受矚目。
日本《 NHK 》介紹，現年 61 歲的岸信夫，為黨內的細田派，曾在安倍時期擔任過 2 次外務省副大臣，這次內定為防衛大臣是他首次進入內閣。在岸信夫擔任外務副大臣時期，曾經負責與美國交涉，將美軍基地轉移至山口縣岩國基地。
岸信夫是安倍晉三的弟弟，兩人的外祖父是前首相岸信介，擔任過第 56、57 屆首相，父親為安倍晉太郎，曾經有望擔任首相可惜英年早逝，叔父佐藤榮作則擔任過 3 屆首相。岸信夫從小就過繼給舅舅岸信和當養子，兄弟兩人來自政治世家，岸信夫較晚出入政壇，但從未用安倍的名義提升知名度。
外界認為，菅義偉新任總裁對岸信夫職務的表現贊同，賞識其在外交、安全範圍廣泛的處理能力，決定任命其為防衛大臣。同時，岸信夫曾經是跨黨派友台議員聯盟「日華議員懇談會」的幹事長， 8 月曾經與前首相森喜朗等人拜訪台灣，為前總統李登輝弔唁。
岸信夫時常訪問台灣參與官方活動，在日本每年均與妻子一同出席在東京舉行的國慶酒會，上個月參與弔問前總統李登輝，也帶著妻兒童來到台北。期間，岸信夫透露，他首次國外旅行就是與家人來台灣。
《 NHK 》提及，岸信夫的興趣是滑雪和網球，尊敬的人物有明治維新的精神領袖及理論奠基者「吉田松陰」，以及江戸時代後期農政家、思想家「二宮尊徳」。