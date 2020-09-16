中國「振華數據」蒐全球個資　驚見馬英九等2千台灣名人

澳洲、英國及印度等多國媒體近日報導，中國深圳一家公司「振華數據」建立的資料庫，收集了世界各地的政客、法官、軍人甚至是影視明星的個人、及其親屬的資料，其中也包至少少 2900 位台灣人名人，馬英九、宋楚瑜及前總統李登輝孫女李坤儀，以及新聞主播等人。
《自由亞洲電台》報導，振華數據過去 2 年透過大數據分析建立「全球名人資料庫」，內容涵蓋超過 240 萬人，包括英國首相強生（ Boris Johnson ）、英國王室成員、澳洲總理莫里森（ Scott Morrison ）、印度總理莫迪（ Narendra Modi ）以及企業家、學者、社運人士等。
在台灣方面，《自由亞洲》發現部分人士的檔案有附上照片，多數都是很老舊的照片，從台灣各大媒體報道中而來，有部分是來自中國媒體的報導資料。另外，數據庫中有特別獨立的一個項目，仔細列出該人士的法律案件或是犯罪資料，這部分非常有系統地編排列出，也有案情發展更新，甚至附上案情關鍵字，譬如「收賄」、「洗錢」、「綁架」、「詐騙」等等，像是馬英九的特別費案就有被詳細記載。
出乎意料的是，蔡英文和韓國瑜似乎沒有被收入。但許多名單也同樣令人驚訝，例如街口支付執行長胡亦嘉、李登輝孫女李坤儀、立委林昶佐的妻子葉湘怡、主播夏嘉璐，許多立委、政商界人士、民運人士，譬如立委蔡易余、翁重鈞，前立委沈智慧、沈富雄、段宜康、台獨鬥士蔡丁貴、前台聯主席黃昆輝、法務部綜合規劃司長林麗瑩、前台灣高鐵董事長殷琪、金美齡、前考試院長伍錦霖等等，名單內國民兩黨都有。甚至是藝人吳克群，或是已經過世的嚴家淦、白冰冰前夫梶原一騎。
從 2900 多位台灣人物的數據來看，可分為：一、高知名度政治人物，二、外交軍警，三、科技或學界人士，四、地方首長及民代，五、有犯罪紀錄者或是黑道，六、傳媒娛樂界人士，最後才是上述有關人士的親人、伴侶等。
據《 BBC 》報導，振華數據的資料庫名為「海外核心信息數字庫」（ Oversea Key Information Database ），目前該資料庫已經關閉，但官網顯示，數據存有約 240 萬個人物的資料，包含全球「軍、政、商、科技、傳媒、民間組織等領域的領袖及核心人物」的社群網站、LinkedIn 帳號資訊等，匯集成個人檔案。同時，還會記錄各個人物與機構之間的關聯。
香港媒體報導，振華數據上頭是中國國有企業「中國電子」，該公司行政總裁王雪峰曾表示支持利用數據發動「資訊站」。澳洲媒體注意到，一名可能成為航母艦的美國軍官資料，收錄了其詳細的升遷紀錄，看起來資料庫對軍官特別有興趣，而中國解放軍和共產黨都是振華數據的主要客戶之一。但也有專家認為，資料庫內的數據大多來自公開資料，事件是否如外界渲染的敏感還有待進一步分析。
但《自由亞洲電台》關注，數據庫也包含了 20% 的非公開資訊，這些資訊的曲的管道是資安專家關注的重點。而名人、其相關親屬在社群網站上的「網路足跡」，實際上也需要重視。以香港事件為例，中國情報單位可能透過在臉書上與香港民人士有關的發文互動，描繪圖像判斷、鎖定哪些人可能幫助過民運人士。