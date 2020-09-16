中國「振華數據」蒐全球個資　驚見馬英九等2千台灣名人

澳洲、英國及印度等多國媒體近日報導，中國深圳一家公司「振華數據」建立的資料庫，收集了世界各地的政客、法官、軍人甚至是影視明星的個人、及其親屬的資料，其中也包至少少 2900 位台灣人名人，馬英九、宋楚瑜及前總統李登輝孫女李坤儀，以及新聞主播等人。



