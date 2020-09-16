菅義偉獲國會投票指名日本第99任首相　新內閣晚間上路

日本眾參兩院今（ 16 ）日下午召開臨時會進行首相指名投票，自民黨新總裁菅義偉在眾院投票中獲得 462 票中的 314票，得票數過半，獲指名為日本第 99 任首相。原本在會議廳中配戴口罩的菅義偉在投票結果前摘下口罩，聽到名字和得票數後，大聲地表示感謝。



