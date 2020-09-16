菅義偉獲國會投票指名日本第99任首相　新內閣晚間上路

日本眾參兩院今（ 16 ）日下午召開臨時會進行首相指名投票，自民黨新總裁菅義偉在眾院投票中獲得 462 票中的 314票，得票數過半，獲指名為日本第 99 任首相。原本在會議廳中配戴口罩的菅義偉在投票結果前摘下口罩，聽到名字和得票數後，大聲地表示感謝。
據日本媒體報導，在此次首相選舉中，包括自民黨、公明黨的眾議員共 314 人投給了菅義偉，在野黨方面，立憲民主黨、自國民民主黨、共產黨等有 142 人投給了枝野幸男。日本維新會的片山虎之助獲11票、小泉進次郎也獲得1票。
眾議院投票結果出爐後，參院指名投票也將在隨後開出，日媒推測菅義偉也會獲參院過半指名，加上眾院優位制，參院投票結果即使與眾院結果有異，仍以眾院指名結果為主。
菅義偉新首相將於今晚經過天皇認證後正式上路，安倍晉三 2012 年 12 月 26 日上任以來約 7 年 8 個月多， 2822 天的執政也在今天謝幕。《時事通信社》報導，菅義偉是自民黨第一位沒有派系、非政治世家出身的首相，預期菅義偉會持續安倍政策，致力解決當前的新型冠狀病毒（ COVID-19 ）以及提振日本經濟。日本國內其他媒體報導，新內閣將由加藤聖信擔任官房長官、麻生太郎擔任副首相兼財務相、西村康稔擔任經濟再生相、茂木敏充擔任外相，河野太行擔任行政改革‧規制改革相、岸信夫擔任防衛相。