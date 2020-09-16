中印雙方提升邊界戰備　印度：9月曾對空鳴槍逾百發子彈

中國與印度雙方在邊境衝突不斷，9 月 7 日在拉達克（ Ladakh ）丘舒爾（Chushul）地區一度傳出 45 年來首次槍響，印中雙方皆指控是對方挑釁、開槍，雙方外長在俄羅斯表示達成 5 點共識，但緊張局勢仍然未解。印度官員透露，雙方曾在 9 月初爆發更激烈的衝突，甚至對空鳴槍 100 至 200 發子彈，而中國在邊境的解放軍據稱也進入二級戰備狀態，距離最高一級戰備狀態只差一了一點。





▲中印雙方外交部長近期在莫斯科會晤，達成緩和邊界衝突的共識。（圖／翻攝自中國外交部）