中印雙方提升邊界戰備　印度：9月曾對空鳴槍逾百發子彈

中國與印度雙方在邊境衝突不斷，9 月 7 日在拉達克（ Ladakh ）丘舒爾（Chushul）地區一度傳出 45 年來首次槍響，印中雙方皆指控是對方挑釁、開槍，雙方外長在俄羅斯表示達成 5 點共識，但緊張局勢仍然未解。印度官員透露，雙方曾在 9 月初爆發更激烈的衝突，甚至對空鳴槍 100 至 200 發子彈，而中國在邊境的解放軍據稱也進入二級戰備狀態，距離最高一級戰備狀態只差一了一點。
《印度快報》（ The Indian Express ）報導稱，在印中外長蘇傑生（ Jaishankar ）、王毅9 月 10 日於莫斯科會晤時，印度、中國在拉達克實際控制線（ LAC ）曾一度爆發高度緊張局勢。一位了解情況的印度高級官員說，這起事件發生在班公錯湖北岸，在山脊 100 至 200 子彈對空鳴槍。
官員說，於 9 月的第一週，班公錯湖南北岸發生多起衝突，甚至包括射擊，衝突次數之多讓印度士兵甚至覺得其中一起「小意外」沒有必要舉報，神炮山（ Mukpari ）事件，開了 2 槍，軍方甚至 1 天之後才知道。直至現在，雙方都沒有對這起槍擊事件發表更多言論。
《南華早報》引述解放軍消息人士報導，中國軍方已經在邊境進入二級狀態，距離戰爭一觸即發只差一級，上次解放軍在邊境地帶進入二級備戰已經是 1987 年時，這代表當局將調派更多士兵、武器至前線，同時加強臨戰訓練。
加拿大軍事雜誌《漢和防務評論》（ Kanwa Defense Review ）最新一起刊登的衛星照片顯示，解放軍沿著班公錯湖部署軍隊、武器。在前線機場的殲 H-7 轟炸機上裝載滿武器，顯示中方隨時準備好行動。該雜誌的編輯 Andrei Chang 擔憂中印邊界實際控制線（ LAC ）會成為另一個克什米爾。
而在中國加強部署的同時，印度軍方也運送大量物資至拉達克地區。消息人士向印度媒體透露，軍方加緊向中印邊境地區運送物資，讓士兵渡過寒冬，並可能維持駐紮超過 5 萬名士兵，以應對中國軍隊的挑釁行為。每日幾乎都有軍機、直升機運送糧食、帳篷、冬服等物資至前線。
印度國防部長辛格（ Rajnath Singh ）先前曾表示，軍方士氣高昂準備好迎接所有挑戰，面對中國在邊境部署大批武力，軍方也做出適當的反部署保障國家安全利益。