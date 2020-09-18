泰國禁止這項服務　徹底惹怒愛酒人士！

泰國官方於上週二（11日）宣布，將從12月7日起禁止酒類外送，這項新規將導致民眾再也無法在家中輕鬆點酒送到家中，連想在自家中深夜小酌一下的小確幸都被剝奪，引發大批酒客的不滿。





由2萬多名愛酒人士、釀酒商與企業家等人組成的「喝酒人（Prachachon Beer）」團體，在網路上大聲撻伐政府新規不考慮民意。「這完全不合理，法院從來不傾聽我們的心聲，也沒有給我們機會在立法院表達訴求」，組織發起人Thanakorn Benz Tuamsa-ngiam表示。





泰國關於酒類的規定原本就相當嚴格，私自釀酒違法、分享飲酒照片在社群媒體上也違法、酒類銷售的時間也有限制。新規將酒令再升級，成為壓垮愛酒人士的最後一根稻草。





根據泰媒報導，泰國衛福部官員表示，線上點餐、外送服務發達，使得酒類太容易被取得，政府難以管控交易時間、地點、購買者是否成年等細節，形成法律漏洞。然而，反對者稱，官方並未釋出相關研究與數據，也未開公聽會傾聽民意讓大家參與討論，便一意孤行。





Thanakorn認為，酒類外送除了提供飲酒者更舒適、方便的選擇，更有其安全上的優勢。他說：「禁止酒類外送，大家晚上還是會想喝酒，但就必須開車出門買，因此反而可能增加酒駕事故」。他認為，政府不應直接禁止，而應想辦法立法管理、完善這項服務，他呼籲民眾：「如果你也被這項規定影響，請加入我們一起發聲，向法院請願」。



