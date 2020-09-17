美少女泰拳格鬥家兼職模特兒　分手舊愛入戰場

根據四方報報導，對於台灣人來說，瑞卡．艾什(Rika Ishige)或許是個陌生的名字，但她在泰國卻享譽全國，是目前ONE冠軍賽中最受歡迎的女子選手之一。在9月18日登場的「ONE：萬物新生III」大型格鬥賽事也可看到她的身影，她和泰國「雷雨」蘇妮莎·斯里森的對戰備受關注。
艾什被媒體封為「洋娃娃」，主要是因為美麗的面容和兼職模特兒的身份，如果不上格鬥場，外型就和一般少女沒有差別。本來她和泰國人格鬥明星「一心」香農·維拉特拆是體壇十分著名的格鬥情侶，故事宛如言情小說，維拉特拆畢業於名校又帥氣幽默，他幫助艾什走上職業格鬥道路；而艾什則出生於格鬥世家，從小跟父親學柔道，不但顏值高、身材又好，還能夠兼職模特兒，在體壇就是神仙眷侶。可惜的是，在今年6月，艾什證實和維拉特拆分手，且已分開快半年。
雖然揮別舊愛，但艾什仍在泰拳路上奮戰，她自曝學生時期曾遭受校園暴力，後來靠著對格鬥運動的熱愛走出陰影，因此她才會每次出場時都會裝扮（Cosplay），希望能帶給世界正能量。對於她的人生目標，艾什直言贏得比賽很重要，但她在格鬥場上的終極目標是挑戰自我，「想成為最勇敢、最優秀的格鬥家！替所有新時代的女性樹立榜樣。」她說。
畢竟，艾什一路走來並不容易，當她在拳館練拳並擺脫被霸凌生活後，她開始兼差當平面模特兒，但隨後發現一邊訓練綜合格鬥、一邊做拍攝工作難以專心，她因此辭掉模特兒工作，搬家到普吉島，潛心訓練。由於強大的爆發力和戰鬥力，她獲得世界頂級格鬥賽事ONE冠軍賽注意，在2017年，她成為第一位征戰圓籠的泰國女選手，成為泰國女拳手先驅。「拚搏，分什麼男女！」她說。而未來她會持續在熱愛的職業道路上邁進。