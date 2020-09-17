美國務院次卿將訪台　外媒：北京料繼續施壓、經濟非主軸

美國國務院次卿克拉奇( Keith Krach )確認將訪台，創下 41 年來訪台層級最高的現任美國國務院官員，並將出席前總統李登輝的告別禮拜。有外媒分析，克拉奇此行的主要目的應該非經濟議題，也預料北京將會繼續對台施壓。





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▲美國國務院宣布次卿克拉奇將參加李前總統的告別禮拜。（圖／取自美國國務院官網）

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