美國務院次卿將訪台　外媒：北京料繼續施壓、經濟非主軸

美國國務院次卿克拉奇( Keith Krach )確認將訪台，創下 41 年來訪台層級最高的現任美國國務院官員，並將出席前總統李登輝的告別禮拜。有外媒分析，克拉奇此行的主要目的應該非經濟議題，也預料北京將會繼續對台施壓。
綜合《美國之音》等外媒報導，美國國務院 16 日正式宣布，主管經濟增長、能源及環境事務的次卿克拉奇將訪台，國務院發言人歐塔加斯( Morgan Ortagus )同一天於官方推特上發文說，打下：「次卿克拉奇已在前往台灣參加前總統李登輝喪禮儀式途中。作為台灣首位民選總統，李登輝帶領台灣進入一個民主、經濟繁榮、開放及法治的新時代。」
美國國務院官網上的聲明則提到，美方肯定李前總統的政治遺產，將透過共享政治與經濟價值，持續維繫與台灣及其蓬勃民主的強健關係。
美國國防部印太安全事務代理助理部長海大衛( David Helvey ) 16 日向《美國之音》表示，北京預計會繼續向台灣施壓增加，無論是派飛機越過台海中線、增派軍艦或是外交上的壓力，但美國也會確保台灣有足夠的自我防衛能力，同時維持美國致力於區域安全、穩定的立場：「我們會持續長期一貫的政策，包括我們在《台灣關係法》下與台灣的互動，確保台灣有管道取得自我防衛所需的武器，我們也將維持一個能夠支持安全、穩定及威懾的必要態勢。」
至於克拉奇此行的目的，美國國務院負責東亞事務的助理國務卿史達偉( David Stilwell ) 8 月底曾宣布美國將與台灣舉行經濟商業對話，美國在台協會當時表示對話將由克拉奇主持。不過報導指出，國務院發言人週三發表的聲明中，並沒有特別提克拉奇將在台灣主持經濟與商業對話一事，推測克拉奇此行主要是代表美國政府，出席李登輝告別禮拜；至於經濟對話，因為涉及面向廣泛，雙方還須就形式、議題、時程等細節進行磋商，而這次的訪台行程也能先交換意見，對後續經濟對話做出更周延的準備、安排。
對於克拉奇訪台一事，中國國台辦發言人馬曉光 16 日於例行記者會上再次威脅道，台灣問題是中國內政，不允許外部勢力插手干涉，要求美方停止與台灣開展任何形式的官方往來，也反對台灣當局打著經濟商業的幌子與美國發展官方關係。
有關近來解放軍多次入侵台灣西南部空域一事，台灣外交部與國防部皆指控是嚴重的挑釁，但馬曉光對此堅稱，解放軍的行動是針對「外部勢力干涉」和「台獨分裂活動」，也是為台海安全形勢和維護國家主權需要採取的「必要行動」。